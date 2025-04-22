O zaman, kendinizi berbat hissetmeniz anlaşılabilir. Öfke sorunları ve belirsizlik mi yaşıyorsunuz? Bu, muhtemelen hamileliğe alışmak için neden dokuz ayınız olduğunu açıklamaktadır. Tabii ki bebeğin de gelişmesi için bu süreye ihtiyacı var.

6 Haftalık Bebek Boyutu

Gebeliğin 6.haftasında, bebek bir bezelye büyüklüğündedir. Bu haftada, embriyo boyutu ortalama 6,3 mm’dir. Sonraki hafta ise boyutu yine iki katına

6 Haftalık Gebelik Kaç Aylıktır?

Bebek beklediğinizi öğrenmenizin üzerinden muhtemelen sadece bir ya da iki hafta (ya da daha az) geçmiştir. Ama 6 haftalık gebelik, 1 ay 1 haftalık demektir. Bunun nedeni gebeliğin, en son adet döneminizin ilk gününden başlanarak hesaplanmasıdır. Muhtemelen, gebelik 2. veya 3. haftada gerçekleşti (adet döngünüzün uzunluğuna bağlı) ve 5. haftada adetiniz gecikene kadar hamile olduğunuzu anlamadınız.

6. Haftalık Gebelik Belirtileri

6 haftalık gebelik sırasında hamileliğiniz hala çok erken aşamada olduğu için, belirtileri hala yaşamıyor olabilirsiniz. Bu noktada, bazı kadınların midesi çok fazla bulanırken bazıları neredeyse hiçbir şey hissetmez. Gebeliğin 6.haftasında her ikisi de normaldir. 6 haftalık gebelik belirtileri şunlardır:

Yorgunluk. Vücudunuz değişen hormonlarınıza hala alışmaya çalıştığı için kendinizi çok bitkin hissederseniz. Eğer kendinizi bitkin hissediyorsanız, daha fazla dinlenin.

Sabah bulantısı. Bulantı sadece sabah hissedilmez. Gün boyu bulantı olabilir ve 6 haftalık ikiz gebelik sırasında anne adayları çok daha ciddi bulantı yaşayabilir. Midenizi yatıştırmaya yardımcı olacak gıdaların neler olduğunu bulmak ve ihtiyaç duymanız halinde atıştırmak için bunları elinizin altında bulundurmak iyi bir fikirdir. Çünkü midenin boş olması bulantı krizlerini tetikleyebilir.

Göğüslerde ağrı. Kan akışının artması nedeniyle göğüslerinizde ağrı olması olasıdır. Vücudunuzun bebeğinizi emzirmek için hazırlanmaya başladığına inanabiliyor musunuz? Evet, hazırlıklar henüz 6.haftadan başlıyor.

Sık idrar yapma. Eğer normalden daha fazla idrar yaptığınızı fark ettiyseniz, bunun nedeni hamilelik hormonu hCG’nin pelvik bölgeye ekstra kan akışı yönlendirmesidir. Tuvalete normalden çok gitmek normaldir ama, eğer idrar yaparken ağrı oluyorsa veya idrarınız var gibi hissediyor ama yapamıyorsanız, hemen doktorunuza söyleyin. Bunlar idrar yolu enfeksiyonunun işaretleridir ve gebeliğin 6.haftasından itibaren idrar yolu enfeksiyonu olma riskiniz daha yüksektir.

Gaz ve şişkinlik. Hamilelik hormonu progesteron bu tip mide sorunlarına neden olabilir. Bol su için ve şişkinliğe katkısı bulunan kabızlığı önlemek için lif açısından zengin yiyecekler tüketin.

Ruh halinde ani değişimler. Evet, tuhaflıkların ve duygusal aşırılıkların nedeni hormonlardır. Yorgunluğun ve kan şekerindeki dalgalanmaların da katkısı olabilir. Bu nedenle, ruh halinizi kontrol altında tutmak (biraz olsun) için daha fazla dinlenin ve düzenli olarak sağlıklı yiyecekler ve atıştırmalıklar tüketin.

Kramplar ve lekelenme. Hamileliğin 6.haftasında (ve erken döneminde herhangi bir zamanda) kramplar olması da, lekelenme de normaldir. Bu belirtilerin 6.haftada dış gebelik ve düşük yapma gibi sorunlar hakkında endişelenmenize neden olabileceğini biliyoruz. Karın bölgenizdeki ağrının ciddi olup olmadığını öğrenmek için ve kanamanın adet dönemindeki gibi yoğun olması durumunda doktorunuzu aramalısınız.

6 Haftalık Gebelikte Annedeki Değişiklikler

Gebeliğin 6.haftasında şişkinlik olması yaygın bir durumdur ancak yine de muhtemelen hamile görünmezsiniz. 6.haftada karnınızın içinde hızla büyüyen bezelye boyutundaki embriyo yakında oldukça fazla yer kaplayacak. Bu nedenle, eğer haberi diğer insanlarla paylaşmaya hazır değilseniz, bir süre daha küçük sırrınızın keyfini çıkarabilirsiniz. Tabii ki, ikiz gebelik durumunuz varsa, karnınız diğer anne adaylarından biraz daha erken büyür.

6 Haftalık Gebelik Görüntüsü

6 haftalık gebelik sırasında karnınızın içinde neler olduğunu merak ediyorsunuz. Bebekteki önemli gelişmelerin çoğu çoktan başlamıştır. Bebeğin kanı, giderek karmaşıklaşan dolaşım sisteminde dolaşır. Hatta bebek, palete benzeyen elleri ve ayaklarını kıpırdatabilir bile. 6 haftalık olan embriyonuz burnu, gözleri, kulakları, çenesi ve yanakları oluşmaya başladığından beri daha da şirinleşiyor.

Eğer doktorunuza altı haftalık hamile olduğunuzu söylediyseniz, doğum öncesi ilk kontrolünüz için gelmenizi isteyebilir. Ama daha büyük olasılıkla, birkaç hafta beklemenizi söyleyecektir. Aslında, genellikle doğum öncesindeki ilk kontrol 8. veya 9.hafta civarında yapılır. Bu nedenle, eğer herhangi bir risk mevcut değilse, gebeliğinizin 6.haftada muhtemelen ultrason görüntünüz yoktur. Beklemenin sizin için zor olduğunu biliyoruz!

Eğer 6.haftada ultrasona girdiyseniz, doktor fetal bir kutup veya fetal kalp atışı görebilmelidir. Bu, gelişmekte olan bir embriyonuz olduğunun belirgin bir işaretidir. Ancak, doktor fetal kutup veya kalp atışı görmezse panik yapmayın, hamileliğiniz düşündüğünüz kadar ileri bir aşamada olmayabilir. Doktor muhtemelen, tekrar ultrasona girmek için birkaç gün veya bir hafta sonra tekrar gelmenizi isteyecektir.

Ve evet, eğer ikiz gebeliğin 6. haftasındaysanız, bu noktada ultrasonda iki ayrı gebelik kesesi görülebilir. Aslında, ikizler, gebeliğin meydana gelmesinden yaklaşık 4-10 gün sonra gelişir.

Doktor randevunuzu beklerken, muhtemelen kafanızda milyonlarca soru vardır. Bunları bir yere yazın. Böylece, doğum öncesindeki ilk ziyaretinizde kadın doğum uzmanınıza soracaklarınız hazır olur (O zamana kadar, bizim yazdıklarımızın sorularınıza cevap olacağını umuyoruz).

Gebeliğin 6. Haftasında Yapılacaklar

6 haftalık gebelik sırasında yapılacaklar aşağıdaki gibidir:

Doğum öncesindeki ilk randevunuz için hazırlanın

Sigorta poliçenizi gözden geçirin

İlişkinizin nabzını yoklayın