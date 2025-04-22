Göbek bölgesi yağlanması, kalp hastalıkları ve tip 2 şeker hastalığı dahil birçok hastalıkla bağlantılı bir sağlık sorunudur.

Bu sebeplerle göbek yağlarını eritmek, sağlığınızı iyileştirirken daha uzun yaşamanızı sağlayabilir.

Göbek yağı genellikle bel çevrenizi ölçerek tahmin edilir. Bunu evde bir mezura ile kolayca yapabilirsiniz.

Bel çevresi erkeklerde 102 cm, kadınlarda 88 cm altında olmalıdır. Eğer bel çevreniz bu rakamların üzerinde ise bölgesel yağlanma sorununuz var demektir.

Genel olarak fit bir vücudunuz ancak sadece göbek bölgenizde yağlanma varsa bile, mutlaka bunu eritmek için harekete geçmelisiniz.

Sadece bu bölgedeki yağları eritmek için yapabileceğiniz göbek eritme hareketleri yanında bazı beslenme tavsiyelerini uygulayabilirsiniz.

İşte bilime dayalı 6 adımda göbek eritme yöntemleri;

Kısa sürede göbek eritme yolları?

1. Şeker yemeyin, şekerli içeceklerden uzak durun

Şeker aşırı sağlıksız bir besin maddesidir.

Yapılan tüm çalışmalar şekerin, metabolizma üzerinde çok fazla zararlı etkileri olduğunu göstermektedir.

Karaciğer şekerin ve fruktozun belirli bir kısmını kullanabilir. Aşırı şeker alımı durumunda karaciğer alınan şekeri yağa dönüştürmeye zorlanır.

Şeker, insülin direncine ve birçok metabolizma problemlere yol açarak göbek yağını ve karaciğer yağlanmasını artırır.

Sıvı şeker ise normal şekerden de kötüdür. Sıvı kaloriler beyin tarafından katı kalorilerle aynı şekilde algılanmaz, bu yüzden şekerle tatlandırılmış içecekler tükettiğinizde daha fazla kalori alabilirsiniz.

Çalışmalar, şeker tatlandırıcılı içeceklerin, her gün bir porsiyon tüketilmesinin çocuklarda obezite riskini % 60 artırdığını göstermektedir.

Diyetinizdeki şeker miktarını en aza indirmeye karar verin ve şekerli içecekleri ise beslenmenizden tamamen çıkarın.

Buna tatlandırıcılı içecekler, şekerli gazlı içecekler, meyve suları ve çeşitli sporcu içecekleri de dahildir.

Bunların hiçbirinin fruktozun olumsuz etkilerini azaltan lifli meyveler için geçerli olmadığını unutmayın.

Meyvenin kendisini tüketebilirsiniz, meyveler lifli ve sağlıklıdır. İçerisindeki fruktoz miktarı da kabul edilebilir ölçüdedir.

Rafine şekeri hayatınızdan tamamen çıkarmak için, paketli gıdaların etiketlerini dikkatlice okumalısınız.

ÖZET

Aşırı şeker tüketimi; karaciğer yağlanması ile göbek yağlanmasının birinci sebebidir. Bu özellikle, alkolsüz şekerli içecekler için geçerlidir (kola, milkshake gibi)

2. Daha fazla protein tüketmek uzun vadede çok etkili bir göbek yağı eritme yöntemidir

Protein, kilo verme konusunda en önemli ana besinlerden biridir.

Yapılan çalışmalarla iştahı% 60 oranında azalttığı, metabolizmayı günde 80-100 kalori daha fazla yakacak şekilde hızlandırdığı ve günde 441 daha az kalori almanıza yardımcı olduğu ispatlanmıştır.

Eğer hızlı bir şekilde zayıflamak istiyorsanız ilk yapmanız gereken diyet listenizdeki protein miktarını artırmak.

Yüksek protein diyeti sadece zayıflamanıza yardımcı olmaz, diyeti bıraktığınızda var olan kilonuzu korumaya da yardımcı olur.

Yapılan bazı çalışmalar, protein tüketiminin göbek eritme yöntemlerinden biri olduğunu göstermektedir.

Bazı çalışmalarda tüketilen protein miktarı ve kalitesi arttıkça göbek yağının azaldığı görülmüştür.

Başka bir beş yıllık çalışma, düzenli protein tüketiminin göbek yağlarından kurtulmaya yardımcı olduğu ve yenilerinin oluşmasının engellediğini gösterir.

Bu çalışma ayrıca işlenmiş karbonhidrat ve yağ tüketiminin de göbek yağı oluşumunu etkilediğini, meyve sebze tüketiminin ise etkilemediğini göstermiştir.

Bu nedenle tüm yumurta, balık, deniz ürünleri, baklagiller, fındık, et ve süt ürünleri gibi yüksek proteinli gıdaların alımını arttırmak için çaba sarf edin. Bunlar diyet listelerinde olabilecek en iyi protein kaynaklarıdır.

Yeterince protein alamıyorsanız, kaliteli bir protein takviyesi (peynir altı suyu proteini gibi) alabilirsiniz.

Bir vejeteryan veya vegan iseniz, protein alımınızı nasıl artıracağınıza dair bu makaleye göz atın.

İPUCU

Yiyeceklerinizi hindistan cevizi yağında pişirmeyi düşünün. Bazı çalışmalar, günde 30 mL (yaklaşık 2 yemek kaşığı) hindistan cevizi yağının göbek yağını eritmede etkili olduğunu göstermiştir.

ÖZET

Bol miktarda protein almak metabolizmanızı hızlandırabilir ve tok tutabilir, bu da en etkili kilo verme yollarından biridir. Birçok çalışma protein alımının , özellikle göbek yağını eritmenin yollarından biri olduğunu gösterir.

3. Göbek eritmek için ne yapmalı, tabi ki karbonhidrat tüketimi azaltılmalı!

Karbonhidrat kısıtlaması yağ yakımını hızlandırır.

Bu konu sayısız çalışmalarla desteklenmektedir. İnsanlar karbonhidratı kestiğinde, iştahı azalır ve kilo verirler.

20 den fazla çalışmada görülmüştür ki düşük karbonhidrat diyeti, az yağlı diyetlerden 2-3 kat daha fazla kilo vermeyi sağlamıştır. (20, 21, 22).

Bu çalışmalarda az yağlı diyetteki kişiler açlıktan kıvranıyorlarken karbonhidrat diyetindeki kişilere istedikleri kadar yeme imkanı verilmiştir.

Düşük karbonhidrat diyetinde su kaybı da fazladır. Bu da hızlı sonuç almayı sağlar. Su kaybı ile zayıflama bir iki gün içerisinde görülebilir.

Düşük karbonhidratlı ve düşük yağlı diyetleri karşılaştıran başka çalışmalar da vardır, bu da düşük karbonhidrat diyetlerinin özellikle karnın içindeki yağı, bu bölgedeki organları ve karaciğeri hedef aldığını göstermektedir.

Bunun anlamı ise düşük karbonhidrat diyetinin direk göbek yağı ve iç organ yağlarını hedef alıyor olmasıdır.

Özellikle protein alımınızı yüksek tutarsanız, rafine edilmiş karbonhidratlardan (şeker, tatlı, beyaz ekmek, vb.) Kaçınılmalıdır.

Ancak, hızlı kilo vermek istiyorsanız, karbonhidrat alımınızı günde 50 grama düşürebilirsiniz. Bu, vücudunuzu ketoza sokacak, iştahınızı bastıracak ve vücudunuzun enerji için esas olarak yağ yakmaya başlamasını sağlayacaktır.

Tabii ki, düşük karbonhidrat diyetinin kilo vermenin yanı sıra sağlığa bir çok faydası vardır. Tip 2 diyabetiklerde hayat kurtaran etkilere sahip olabilirler.

ÖZET

Düşük karbonhidrat diyetinin göbek eritmek, karaciğer ve iç organ yağlanmasının önüne geçmek için etkili olduğu bir gerçektir.

4. Lifli gıdalar tüketin özellikle de bitkisel lifli gıdaları tercih edin

Bölgesel zayıflama için özel bir göbek eritme diyeti yapmalısınız. Bu diyet listesinin başında da proteinden sonra lifli gıdalar gelmeli.

Diyet lifi çoğunlukla sindirilmeyen bitki maddesidir.

Çoğu zaman bol miktarda lifli gıda tüketmenin kilo vermeye yardımcı olabileceği iddia edilir.

Bu doğrudur, ancak tüm liflerin aynı özelliklere sahip olmadığı unutulmamalıdır.

Tok tutan ve kilo vermeye yardımcı lifli gıdalar çoğunlukla bitkisel liflerdir.

Bunlar suyu bağlayan ve bağırsakta kalın bir jel oluşturan liflerdir.

Bu jel, besinlerin sindirim sisteminizdeki hareketini ve emilimini yavaşlatır. Sonuç, uzun süreli doygunluk hissi ve iştahın azalmasıdır.

Bir çalışmada, günde 14 gram lifli gıda alımının kalori alımında% 10’luk bir düşüşe ve 4 ay boyunca 2 kg kilo kaybına neden olduğu görülmüştür.

5 yıllık bir çalışmada, günde 10 gram çözünür lif tüketimi ile göbek yağlarının % 3.7 azalması arasında ilişki görüldü.

Bu çalışmalar, erkek ve kadınlar için göbek yağı eritmede lif tüketiminin özellikle etkili olabileceğini gösteriyor.

Daha fazla lifli gıda tüketmenin yolu ise sebze ve meyve gibi bitkisel lif kaynaklarını tercih etmekten geçiyor. Baklagiller, de yulaf gibi tahıllar yanında iyi bir lif kaynağıdır

ÖZET

Bitkisel liflerin karın yağı azaltmada etkili olduğunu gösteren çalışmalar vardır. Lifli gıdaların tüketimi metabolizma ve genel sağlık açısından da oldukça yararlıdır.

5. Göbek eritme hareketleri ve yağ yakıcı zayıflama egzersizleri yapın

Egzersiz çeşitli sebeplerden dolayı önemlidir.

Uzun, sağlıklı bir yaşam ve hastalıklardan uzak durmak için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri egzersizdir.

Egzersizlerin sayısız faydası vardır ancak bunlardan en önemlisi, karın yağlarını eritme konusunda etkisidir.

Göbek yağı eriten egzersizler bu bölgedeki yağların erimesini sağlamaz. Aslında siz beslenme tarzınız ile karın yağlarınızı eritirsiniz.

Sadece göbek eritme egzersizleri yapılan bir çalışma sonunda, bel çevresi kalınlığında hiç bir değişiklik olmadığı görülmüştür.

Asıl göbek yağını eriten hareketler; aerobik egzersizleri (yürüyüş, koşma, yüzme, vb.)dir. Birçok çalışmada bu tarz egzersizlerin çok daha etkili göbek eritme hareketleri olduğu ortaya çıkmıştır.

Başka bir çalışma, göbek egzersizlerinin, zayıfladıktan sonra göbek yağlarının yeniden oluşmasını engellediği görülmüştür. Bu da egzersizlerin asıl kilo verdikten sonra özellikle önemli olduğunu ortaya koymuştur.

Göbek eritme egzersizleri dahil tüm egzersizler, tüm metabolik bozukluklara, düşük kan şekerine ve birçok rahatsızlığa iyi gelir.

Yumuşak göbek eritme konusunda egzersiz oldukça etkilidir. Ayrıca düzenli egzersiz, uzun ve sağlıklı bir yaşam için çok önemlidir.

6. Göbek Yağlarınızı Eritmek için ne kadar ne yediğinizi takip edin

Ne yediğimizin ne kadar önemli olduğunu artık herkes biliyor.

Ancak hala bir çok insan ne yediğinin ya da ne kadar yediğinin farkında değil.

İnsanlar yüksek protein ya da düşük karbonhidrat diyeti yaptığını düşünüyor. Ancak bu diyetler çoğunlukla aşırıya kaçan ölçeklerde oluyor. Tam anlamı ile düzenli bir diyet yapabilmeniz için uzman diyetisyenler tarafından hazırlanmış kişiye özel diyet listelerini takip etmeniz gerekir.

NOT

Göbek yağlarından nasıl kurtulurum ya da nasıl zayıflarım diye düşünüyorsanız mutlaka gün içerisinde neyi ne kadar yediğinize dikkat etmelisiniz.

Gün içerisinde ne yediğinizi takip etmeniz hayatınız boyunca ölçüp tartmak zorunda olduğunuz anlamına gelmez. Bir süre hızlı kilo vermek ve şekle girmek için bu şekilde kalori takibi yapmanız sonrasında bir düzen oturtabilmeniz için yeterli olacaktır.

Hızlı göbek eritme yollarından biri protein alımını yükseltmek demiştik. Kaliteli protein alımınızı yükseltmek için aldığınız gıdalara ve miktarına dikkat etmeniz gerekir.

Beslenme listenizi ve yediklerinizi takip edebilmek için online toollar kullanabilirsiniz.

Gün içerisinde yediklerinizi düzenli olarak takip ederseniz, bir ay sonunda ne kadar kilo verdiğinizi, bölgesel olarak ne kadar kilo verdiğinizi görebilir ona göre bir sonraki ayın planlamasını yapabilirsiniz.