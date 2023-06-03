Türkiye’nin en büyük çevre festivallerinden olan ve Kadıköy Belediyesi tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Kadıköy Çevre Festivali “Kentsel Dirençlilik” temasıyla Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda başladı.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Odabaşı’nın önderliğinde düzenlenen Çevre Festivali, ‘Kentte Ekolojik Yaşam’ adı altında, “Kentsel Dirençlilik” temasıyla Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda vatandaşlara kapılarını açtı. Çeşitli sivil toplum örgütlerinin de bulunduğu festivalde, muhtemel İstanbul depremi öncesi vatandaşlar bilgilendirildi.

Festivale katılım sağlayan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Bu seneki ana temamız Kentsel Dirençlilik. 6 Şubat’ta yaşamış olduğumuz Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında biz Kadıköy’ün bütün mahallelerinde deprem toplantıları yaptık. Kenti depreme karşı daha bilinçli ve dirençli hale getirmek için neler yapılabileceğimizi paydaşlarımızla tartışmak, paylaşmak istedik. Bu alanda birçok etkinlikler olacak. Paneller gerçekleştirilecek. Sayın Naci Görür hocamın katılacağı bir panelimiz olacak. Belediye ekiplerimiz de bu noktada tanıtım çalışmaları yapacak. Bizim arama kurtarma takımımız var. Onların da etkinlikleri yer alacak" dedi.