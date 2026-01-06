Gram altın, 6 bin 309 lira alış ve 6 bin 397 lira satış fiyatıyla işlem görürken, önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,20 oranında değer kazandı. Çeyrek altın ise 10 bin 335 liradan alınırken, 10 bin 432 liradan satılıyor.

Yatırımcıların yakından takip ettiği yarım altın 20 bin 669 lira alış, 20 bin 863 lira satış fiyatına ulaşırken; tam altın 41 bin 212 liradan alınıp 41 bin 567 liradan satılıyor.

Has altın niteliğindeki 22 ayar altın 5 bin 767 lira alış ve 6 bin 038 lira satış seviyesinde bulunurken, 14 ayar altın 3 bin 490 lira alış, 4 bin 645 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.