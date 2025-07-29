Görüşmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, hükümeti temsil eden TÜHİS’in son zam teklifine tepki gösterdi ve toplantıya katılmadıklarını duyurdu.

Taraflar arasında süregelen pazarlıklar, Karayolları’ndan hastanelere, üniversitelerden enerji üretim tesislerine kadar pek çok kamu kurumunda görevli yaklaşık 600 bin işçiyi kapsayan 2025 yılı Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında yürütülüyor. Ancak süreç, işveren kanadından gelen yeni teklifin sendikalar tarafından uygun bulunmaması nedeniyle çıkmaza girdi.

Hükümeti temsil eden TÜHİS, son görüşmede kamu işçilerine yönelik dört dönemlik bir zam planı sundu. İlk altı ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11, üçüncü altı ay için yüzde 10 ve son altı ay için yüzde 6 oranında zam teklif edildi. Bu oranlar, önceki tekliflere kıyasla bazı iyileştirmeler içeriyor olsa da, hedeflenen enflasyon oranları dikkate alınarak hazırlandığı ve gerçekleşen enflasyonun teklifin üzerinde çıkması durumunda aradaki farkın bir sonraki dönem zammına ekleneceği belirtildi. Buna karşın işçi tarafı, bu yaklaşımı tatmin edici bulmadı.

TÜHİS’in teklifini sendikalara doğrudan iletmek yerine kamuoyuyla paylaşması ise sendika cephesinde ciddi rahatsızlık yarattı. Ramazan Ağar, bu durumun müzakere sürecini tıkadığını belirterek, “Sanki görüşmeleri bitirmemek için özel bir çaba var” ifadesini kullandı. Ağar ayrıca, kamuoyuna açıklanan teklifin ardından Çalışma Bakanlığı’nın önceki yaklaşımından geri adım atmasının kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını belirtti.

TÜRK-İŞ yönetimi, bu gelişmelerin ardından yarın saat 11.00’de bir basın açıklaması düzenleyecek. Açıklamayı bizzat Genel Başkan Ergün Atalay yapacak. Sendika yönetimi, bu açıklamada kamuoyuna mevcut teklifin neden kabul edilemez olduğunu ve bundan sonraki adımlarını duyuracak.

Müzakere masasındaki belirsizlik sürerken, grev seçeneğinin daha yüksek sesle dile getirildiği bu süreçte işçi tarafının taleplerinin ne ölçüde karşılanacağı ve hükümetin buna nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor.