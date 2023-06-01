Sakarya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 848 sporcunun mücadele ettiği Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası ikinci gününde de tüm heyecanıyla devam ediyor.

Türkiye Boks Federasyonu’nun faaliyet takviminde yer alan Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor. Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda, 67 ilden, 508 erkek ve 340 kadın sporcu mücadele ediyor. Kıran kırana geçen mücadeleler sporcular şampiyon olmak için ter döküyor. Şampiyona 7 Haziran Çarşamba gününe kadar sürecek.