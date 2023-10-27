Bioenerji alanında çalışmalar yapan Angels Akademi'nin kurucularından Maria Öcal, son katıldığı bir YouTube kanalında enerji ve Türkiye'nin spiritüel şifa noktaları hakkında ilginç açıklamalarda bulundu. Öcal, dünyada toplam 7 büyük enerji merkezi olduğunu belirtti. Bunlar arasında Kudüs ve Kabe gibi İslam dini için önemli yerlerin yanı sıra Türkiye'nin önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Maria Öcal, enerji merkezleri hakkında şunları söyledi: "Dünyadaki enerji merkezlerinin başında Kudüs ve Kabe geliyor. Ancak Konya, Türkiye'deki en önemli enerji merkezlerinden biridir. Özellikle pozitif enerjinin dağıldığı bir noktadır. Kabe ve Kudüs gibi yerlerden gelen enerjiler, çoğunlukla Konya üzerinden dünyaya yayılır. Bu nedenle Türkiye, enerji açısından büyük bir öneme sahiptir. Bursa da Türkiye'nin enerji haritasında üçüncü sıradadır."

Öcal, Türkiye'nin coğrafi konumunun da önemli olduğunu vurgulayarak, "Türkiye, dünya haritasında merkezi bir konumda bulunuyor. Enerjinin dağıldığı bir nokta olduğumuz için enerji savaşlarının odağında yer alıyoruz" dedi.