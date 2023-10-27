İnegölspor yönetimi Cumhuriyetimizin 100. Yılı nedeniyle Türk bayrağı ile gelen herkesin 68 Aksaray maçını ücretsiz seyredebileceğini açıkladı.

İnegölspor yönetimi Cumhuriyetimizin 100. Yılı nedeniyle Türk Bayrağı ile stada gelen herkesin 68 Aksaray maçını ücretsiz seyredebileceğini açıkladı.

İnegölspor yönetimi adına açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Ertürk Uğurlu “Cumhuriyetimizin 100. Yılı tüm ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de coşkulu bir şekilde kutlanılacak. Bizde İnegölspor yönetimi olarak 68 Aksaray maçında stada Türk bayrağı ile gelen herkes kombineli alan haricinde her yerde maçı ücretsiz seyredecek. Tüm ilçe halkımızı şanlı Türk bayrağımızla stadımıza bekliyoruz.”

Haber Merkezi