Yapılan açıklamaya göre, belirtilen tarihler arasında toplam 2 milyon 667 bin 955 araç denetlendi.

Denetimler sonucunda:

- 265 sürücü mevzuata aykırı bir şekilde araçlarında çakar veya sesli uyarı cihazı kullanmaktan işlem gördü.

- 124 bin 336 sürücü hız ihlali yaptı.

- 27 bin 263 araç periyodik muayenesi yapılmamış olarak tespit edildi.

- 19 bin 161 kişi emniyet kemeri kullanmadı.

- 16 bin 742 sürücü ehliyetsiz araç kullandı.

- 10 bin 188 araç zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmadan trafiğe çıktı.

Bu ihlallerin yanı sıra diğer çeşitli sebeplerden dolayı toplamda 475 bin 427 araç ve sürücüye işlem yapıldığı bildirildi.

Ayrıca, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul servis araçlarına yönelik denetimlerin de arttırıldığına dikkat çekildi. Ülke genelinde polis ve jandarma birimlerince yapılan bu denetimlerde, özellikle çocukların güvenli bir şekilde okullarına ulaştırılmasının önemine vurgu yapıldı. Bakan Yerlikaya, okul servis araçlarında hem çocukların hem de yardımcı personelin ve şoförlerin emniyet kemeri takmalarının yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlattı.

Bakan Yerlikaya mesajında, "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil," diyerek vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.