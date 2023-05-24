Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Karacabey Meslek Yüksekokulu 7. Öğrenci Kongresi gerçekleştirildi. Kongrede başarılı öğrencilere teşekkür belgeleri de takdim edildi.

BUÜ Karacabey MYO’da 7. Karacabey Meslek Yüksekokulu Öğrenci Kongresi MYO binasında düzenlendi. Kongreye, MYO Müdürü Prof. Dr. Serdal Dikmen, akademisyen ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte dereceye giren öğrencilere belgeleri verildi. Sözlü sunum ve poster sunum kategorilerinde ilk 3’e giren öğrencilere ödüller takdim edildi.

Törene uzaktan bağlantı ile katılan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, etkinliğin hayırlı olmasın temennisinde bulundu. Öğrencilerin başarılarının kendilerini daima gururlandırdığını vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, programı düzenleyen ve katkı veren herkese teşekkür etti.

MYO Müdürü Prof. Dr. Serdal Dikmen üniversite yaşamında öğrencilerin bu tür organizasyonlara katılım sağlamalarının kendilerini geliştirmelerinin yanı sıra iş hayatları açısından da fark oluşturan önemli adımlar olduğunu vurguladı.