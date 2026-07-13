Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Deydinler Mahallesi'nde yaşayan aynı aile, piknik sonrası yaşadıkları rahatsızlık nedeniyle hastanelik oldu.

Edinilen bilgilere göre, Salih G. (29), eşi Rabia G. (26) ile çocukları İkra G. (1) ve Alparslan G. (3), İnegöl'de bulunan bir piknik alanında kasaptan satın aldıkları tavuğu mangalda pişirerek tüketti.

Aile bireyleri, yemekten yaklaşık bir gün sonra evlerinde mide bulantısı, kusma ve rahatsızlık şikayetleri yaşamaya başladı. Durumlarının kötüleşmesi üzerine aile, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu.

Acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık durumları yakından takip edilen iki küçük çocuk, tedbir amaçlı çocuk servisine yatırılarak gözlem altına alındı. Anne ve babanın ise tedavilerinin ardından durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ailenin rahatsızlığının nedeninin gıda zehirlenmesi olabileceği değerlendirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kesin nedenin yapılacak tetkiklerin ardından netlik kazanacağı bildirildi.