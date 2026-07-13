Bursa’da 15 Temmuz etkinlikleri, şehitlik ziyaretleriyle başlayacak. UNESCO Meydanı’ndaki anma merkezi açılışının ardından Ulu Camii’nde Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif programı gerçekleştirilecek.

BAYRAK YÜRÜYÜŞÜ HEYKEL'DEN BAŞLAYACAK

Akşam bölümünde ise vatandaşların katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Bayrak Yürüyüşü gerçekleştirilecek. Saat 19.30'da Heykel Valilik binası önünden başlayacak yürüyüş, Atatürk Caddesi ve Zafer Plaza güzergâhını takip ederek 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erecek.

ANMA PROGRAMINDA KONSER VE GÖSTERİLER YER ALACAK

Saat 20.00'de 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda başlayacak anma programında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacak. Programda protokol konuşmaları, Bursa Mehteran Takımı gösterisi, "30 Kuş" ve "Selam Olsun" şiirlerinin okunması, Güzel Sanatlar Müzik Programı, 15 Temmuz temalı belgesel gösterimi ve Maarif Halk Dansları ekibinin sahne performansı yer alacak.

Gecenin finalinde ise sanatçı Uğur Işılak vatandaşlarla buluşarak konser verecek.

GECE YARISI TÜM CAMİLERDE SELÂ OKUNACAK

15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te Bursa'daki tüm camilerde selâ okunacak. Program, yapılacak duaların ardından sona erecek.

Bursa Valiliği, olumsuz hava koşullarının yaşanması halinde etkinliklerin Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu'nda gerçekleştirileceğini bildirdi.