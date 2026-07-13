İnegöl İlçe Stadyumu'nda gerçekleştirilen açılış programına İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegölspor Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, yönetim kurulu üyeleri, sporcular, aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Bu yıl 575 öğrencinin katılımıyla start alan İnegölspor Yaz Futbol Okulu'nda, çocuklar alanında uzman antrenörler eşliğinde hem futbol eğitimi alacak hem de yaz tatilini sporla iç içe geçirme fırsatı yakalayacak.

Açılışta konuşan protokol üyeleri, çocukların sporla büyümesinin önemine dikkat çekerek İnegölspor'un altyapıya yaptığı yatırımların gelecekte Türk futboluna önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

İnegölspor yetkilileri, yoğun ilgi gören Yaz Futbol Okulu'nda kayıtların devam ettiğini belirterek futbol eğitimi almak isteyen çocukları programa katılmaya davet etti.