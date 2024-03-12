Gillette ve Milliyet Gazetesi’nin iş birliği ile bu yıl 70.’si düzenlenecek olan Yılın Sporcusu Ödülleri’nde halk oylaması başladı.

Türkiye’nin en uzun soluklu spor ödül töreni olan ve 1954 yılından günümüze kadar uzanan Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri için halk oylaması başladı. Bu yıl 70.’si yapılacak organizasyonun jüri toplantısı; İspanya’nın Barselona şehrinde yapıldı. P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve IOC Asbaşkanı Uğur Erdener, Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası’nın yanı sıra spor temsilcilerinin yer aldığı jüri toplantısında 7 kategoride belirlenen adaylar, halkın oylamasına sunuldu.

Şampiyonların seçiminde söz sırası sporseverlerde

2023 yılının en iyi sporcularının ve takımlarının ödüllendirileceği Yılın Sporcusu Ödülleri’nde sporseverler; yılın futbolcusu, yılın kadın sporcusu, yılın çıkış yapan sporcusu, yılın paralimpik sporcusu/takımı, yılın antrenörü, yılın sporcusu ve yılın takımı olmak üzere 7 kategoride oy kullanabilecek.

Ayrıca halk oylamasına katılan 15 kişi, A Milli Erkek Futbol Takımı’nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda, Almanya’da oynayacağı Türkiye-Çekya maçında tribünde yer alma şansı da yakalayacak.