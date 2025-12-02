ABD’de perakende sektörü 2025 yılında ciddi bir daralma yaşadı ve birçok zincir, ekonomik baskılara dayanamayarak kepenk indirdi. Coresight Research’ün verilerine göre, iflaslar ve mağaza kapatmaları sonucunda yıl boyunca yaklaşık 120 milyon metrekarelik perakende alanı boş kaldı.

Kapanan işletmeler arasında, tüketicilerin uzun yıllardır tercih ettiği köklü markalar da bulunuyor. Bunlardan biri olan, 77 yıllık American Signature Inc. (ASI), sektördeki zorlukların ardından iflas sürecine girdi.

Şirket, faaliyet gösterdiği 17 eyalette yer alan bazı mağazalarını kapatma kararı aldığını açıklayarak resmi başvurusunu gerçekleştirdi.

American Signature Inc., American Signature Furniture ile Value City Furniture markalarının çatı şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Firma, ülke genelinde toplam 120 mağazalık bir ağ yönetiyor.

Şirket, tamamen kapanmak yerine iflas sürecinde yeniden yapılanmayı hedefliyor. Mahkeme dosyalarına göre ASI, varlıklarını gizli teklif veren ASI Purchaser LLC adlı şirkete devretmeyi planlıyor.