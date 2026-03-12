Süleymanpaşa ilçesindeki sebze ve meyve toptancı halinde gerçekleştirilen programda arı yetiştiricilerine yönelik malzeme desteği verildi. Program kapsamında 674 üreticiye maske, körük ve eldiven dağıtıldı.

Programda konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ulaş Ay, kentte arıcılık faaliyetlerinin önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, 'İlimiz Tekirdağ İli Arı Yetiştiricileri Birliği, Malkara Süleymanpaşa Bal Üreticileri Birliği ve Muratlı Bal Üreticileri Birliği olmak üzere üç birlikle ve bu birliklere üye 731 arı yetiştiricimizle faaliyetlerini sürdürüyor. İl genelinde 68 bin civarında kovanımız olduğunu söyleyebilirim. Kovan başına 15-20 kilogram verim ile Türkiye ortalamasının üzerinde verime sahip olduğumuzu da ifade etmek isterim. Arıcılık düşük sermayeyle başlanabilen, kısa zamanda kazanca dönüştürülebilen, gençlere ve kadın istihdama katkı sunabildiği, toprağa bağımlı olmayıp topraksız ve az topraklı çiftçilerimize ve ailelerimize tek başına geçim kaynağı olabilen gerçekten önemli bir faaliyet. Tarımın gıda güvenliğini ve ekolojik dengenin en temel unsurlarından biri olduğunu söyleyebilirim. Dünyadaki bitkilerin üçte birinin arıların tozlanmasına arılar kaynaklı tozlanmadan üretilebildiğini burada belirtmek isterim. Severek sofranıza gelen ve tükettiğimiz birçok sebze ve meyvenin bizim arıların tozlanmaya etkisi sayesinde üretilebildiğini belirtmek isterim. Ülkemiz zengin coğrafyası, mikro klima sistemleri çeşitliliği yüksek bitkisel ürünlerle dolu olduğu için arıcılık için de potansiyeli yüksek bir bölge. Biz arıcılığı sadece bal üretimini arttırmak için değil, aynı zamanda bitkisel üretimi arttırmak için de destekliyoruz. Bu kapsamda 2025 yılı içerisinde 675 arı yetiştiricimize, 161 bin 521 kilogram arı keki ve 80 bin 760 kilogram toz şeker dağıtımını gerçekleştirdik. Arı Yaşam Gücü Projesi kapsamında bu yıl da desteğimizi devam ettireceğiz' dedi.

Program sonunda üreticilere maske, körük ve eldivenler teslim edildi.