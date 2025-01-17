Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarının (SAMEK) 16 farklı merkezde sürdürdüğü eğitim serüveni devam ediyor. Gencinden yaşlısına her kesime hitap eden SAMEK, Karasu’da ise 500’ü kursiyere farklı branşlarda eğitim veriyor. Giyim başlangıç, el nakışı, makrome yapımı, dekoratif ahşap süsleme, filografi, diksiyon, bilgisayar işletmenliği ve daha birçok farklı branşta eğitim veren Karasu SAMEK, kursiyerlerin sanatsal ufuklarına ilham oluyor, mesleki beceriler kazandırarak geleceklerine sağlam adımlar atmasını sağlıyor.

Kaynak: iha