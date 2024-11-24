Buna göre, Türkiye'de toplam 762 bin 152 otomobil satıldı. Satışların büyük bir kısmını SUV modelleri oluşturdu; bu araçlar 422 bin 374 adetle pazarın yüzde 56,2’sini kapsadı.

SUV modeller arasında en çok tercih edilen araç ise Fiat Egea Cross oldu ve 20 bin 145 adetlik satışla zirveye yerleşti. TOGG T10X ise 20 bin 140 adetle ikinci sırada yer aldı. Diğer popüler modeller arasında Chery Tiggo 8 Pro Max (20 bin 64 adet) ve Chery Tiggo 7 Pro Max (18 bin 242 adet) dikkat çekerken, Dacia Duster 14 bin 625 adet satışla beşinci sırada kaldı.