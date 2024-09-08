Bursa'da haftanın son gününde en düşük hava sıcaklığı 18 derece seviyelerinde seyrederken Bursa genelinde gökgürültülü sağanak yağış hakim olacak. En yüksek sıcaklık ise 28 derece olacak.

İŞTE BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL'DE HAVA NASIL OLACAK?

İnegöl'de bugün en yüksek sıcaklık 27 derece olarak ölçülürken en düşük sıcaklık ise 16 derece olarak ölçüldü. Gün içerisinde İnegöl'de gökgürültülü sağanak yağış olacak.

İŞTE İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ