Ticaret Bakanlığı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 8 şirketi "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" statüsüne dahil etti.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'nın Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu şirketler; Federal Mogul Dış Ticaret AŞ, Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret AŞ, Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi, İhracat, İthalat ve Ticaret AŞ, Medcem Global Pazarlama AŞ, Mercedes-Benz Türk AŞ, Tüprag Eksport Maden, İhracat ve Ticaret AŞ, Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ, Vatan Kablo Metal Endüstri ve Ticaret AŞ olarak açıklandı.