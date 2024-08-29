Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kur'an kursuna giden 8 yaşındaki Narin Güran, kurs çıkışında kayboldu ve aradan geçen 8 güne rağmen hala kendisinden haber alınamıyor. Küçük kızı bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ederken, alınan bir ihbar doğrultusunda ekipler, aramalarını mahalleden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi çevresinde yoğunlaştırdı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü ve olayla bağlantılı olarak bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınan kişinin Narin'in ağabeyi E.G. olduğu belirtildi.

8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturmada son gelişmeler dikkat çekiyor. Narin'in kaybolduğu 21 Ağustos tarihinden bu yana 9 iz köpeği kullanılarak 11 bin dönümlük alan tarandı ve şimdiye kadar aralarında şüpheli ve tanıkların da bulunduğu toplam 66 kişinin ifadesi alındı. Soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alınırken, Narin’in ailesi de dahil olmak üzere tüm ihtimaller titizlikle değerlendiriliyor. Yetkililer, arama çalışmalarının gece gündüz devam ettiğini ve Narin'i bulmak için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi:

"Diyarbakır'ın merkeze bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 8 yaşındaki Narin Güran evladımızın kaybolmasıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında şu anda 1 kişi gözaltındadır. Olayın açıklığa kavuşturulması için her ayrıntı dikkatle incelenmekte olup, titizlikle sürdürülen soruşturmada ifade alma işlemleri de devam etmektedir. Temennimiz Narin evladımızın bir an önce sağ salim şekilde bulunmasıdır."

Gözaltında olan kişinin Narin'in 18 yaşındaki ağabeyi olduğu belirtildi. Ağabeyi E.G.'nin kolunda diş izi vardı. İstanbul Adli Tıp Kurumuna götürüldü.