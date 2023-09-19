Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Şube Müdürlüklerimizce yapılan çalışmalar sonucu, “Suç Örgütü Kurmak ve Yönetmek” suçundan aranan firari şahıs Şerafettin Dadaş, Alanya'da yakalandı.ANKARA (İGFA) - Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmaya ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.

15 Haziran 2015 tarihinde Kocaeli Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk’ü İşyerine giderken, pusu kurularak öldürülmesi talimatını veren ve sekiz (8) yıldır aranması bulunan, “Suç Örgütü Kurmak ve Yönetmek” suçundan firari Şerafettin Dadaş'ın Antalya Emniyet Müdürlüğü ile müşterek yapılan çalışmalar neticesinde, Alanya'da yakalandığı duyuruldu.

https://twitter.com/TC_icisleri/status/1704019469297705009

"Milletin huzurunu kaçıran şehir eşkiyalarına göz açtırmayacağız, çökerteceğiz" denilen paylaşımda, Bakanlık, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.