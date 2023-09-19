Tıbbi Teknolojik Gelişmeler

Tıbbi teknolojik gelişmeler son dönemlerde yapay zekaya verilen önem ile elektronikleşme de arttığı kadar tıbbı gelişmeler de artmakta. İnsan sağlığı konusunda tıp bilimi kendini zorla bildiği kadar zorluyor. Gelecekte tıp biliminin devrim yapması beklenirken bu alanda yapılan çalışmalar ise işte şu şekilde,

Artırılmış gerçeklik

Google ın geliştirdiği dijital kontakt lensler, kan şekeri seviyelerini göz yaşlarından ölçerek diyabet gidişatını değiştirmeyi planlıyor. Henüz prototip olan bu ürün bir çok kez teste tabî tutulduktan sonra çoğu alanda kullanılmaya başlanacak.

Google beyni

Zihnimizdekileri bilgisayar veya dijital ortama aktarabilmek artık mümkün gibi. Google bu alanda beyinle yönetilen son derece gelişmiş bir yapay zeka üretmek için ray kurzweill i çalışmalara başladı bile.

Geliştirilen siborglar

Biyolojik ve yapay olanın birleştirildiği gerçek hayata yakın siborglar bilim kurgu filmlerinde görmeye ve duymaya alışık olduğumuz bir ad. Gelecekte ise bu siborglar üzerinde çalışmaların başlanacağı ifade ediliyor.

Tıbbi 3 boyutlu yazıcılar

Şu Anda hücreler bu şekilde üretilebilir. Yeni bir gelişme ise üç boyutlu ilaçların üretilmesi. Son dönem de ilaç şirketlerinin sıklıkla haykırdığı bu gerçek yakın zamanda piyasaya sunulacak.

3 Boyutlu Kan dolaşımı

California üniversitesinden bir grup öğrenci 3D üretim yöntemi ile kanı vücut içerisinde güvenli bir şekilde taşıyan ve dolaşım sisteminin bir parçası haline gelebilen yapay damar üretmeyi başardı. Bu buluş organ naklinde yeni bir dönem başlayacak çünkü kan dolaşımı organ nakli ve ameliyat masalarında oldukça önemli bir konu bu buluş doktorların yardımcısı olacak.

Nadir kan grupları

Bristol üniversitesi ekibi ve nhs kan ve nakil kurumu nadir görülen kan grupları için kırmızı kan hücresi üretiminin etkili bir yolunu buldular. Yapılacak testlerden başarıyla geçti. Nadir kan gruplarındaki insanlar transfüzyon olayını çok daha kolay aşabilecek.

Retinayı taklit eden protez

İtalyan araştırmacılar görme kaybı yaşayan bir fareye yaptıkları protez göz ile farenin göz kaybını engelledi. Retinadaki reseptörler deforme olmasıyla ile yaşanan körlüğe bir çözüm gelmiş olabilecek böylelikle.

30 saniyede kan grubu testi

Çinli bilim adamları 30 saniyede kan grubunu gösterebilen bir kağıt üretmeyi başardı. Konvansiyonel yöntem ile 10 20 dk süren bu işlem artık saniyeler alacak. Testler ise %99 basarı verdiğini gösteriyor.

Çok fonksiyonlu radyoloji

Radyoloji hızlı gelişimi ile tıp dallarının öncüsü. Bu alanda büyük beklentili teknolojik gelişmeler gelebilecek. Geliştirilecek çok yönlü makineler ile aynı anda birçok tıbbî sorunu görmek mümkün olacak.

Holografik veri girişi

Hergün daha iyi veri girişi çözümleri üretiliyor. Muhtemeler artık bilgisayar ya da tablet sorunu kalmayacak. Duvara yansıtılabilen ekranlarla klinik uygulamalara her yerden ve kolay bir şekilde erişmek mümkün hale gelecek. Holografik ve sanal klavyeler akıllı telefonları unutmamızı sağlayacak. Veriler yalnızca bulutta saklanırken sadece küçük projektörlere ihtiyaç duyulacak.

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