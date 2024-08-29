ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, KPSS Ön Lisans sınavına ilişkin önemli bilgileri içeren bir açıklama yaptı. İşte detaylar:

Başvuru ve Sınav Merkezi: KPSS Ön Lisans sınavına 1 milyon 205 bin 899 aday başvurdu. Sınav, 81 il ve Lefkoşa'da yapılacak. Sınav merkezlerinin sayısı 135'e çıkarıldı, geçen yıl bu sayı 104'tü. Toplamda 3 bin 273 bina ve 60 bin 574 salon kullanılacak.

Sınav Tarihi ve Süresi: Sınav, 1 Eylül Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Sınavda adaylara genel yetenek ve genel kültür testleri sunulacak. Sınav süresi 130 dakika olacak. Engelli adaylar için 30 dakika ek süre sağlanacak.

Engelli Adaylar ve Ücret Muafiyeti: 2 bin 535 engelli aday sınava katılacak. Bu adayların mağduriyet yaşamamaları için titiz bir çalışma yürütülüyor.Gaziler, şehitler ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu. Bu haktan 3 bin 694 aday yararlandı.

2 bin 535 engelli aday sınava katılacak. Bu adayların mağduriyet yaşamamaları için titiz bir çalışma yürütülüyor.Gaziler, şehitler ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu. Bu haktan 3 bin 694 aday yararlandı. Görevli ve Güvenlik: Sınavda toplam 164 bin 53 görevli bulunacak.Sınav güvenliği için 13 bin 566 emniyet mensubu sahada olacak.

Sınavda toplam 164 bin 53 görevli bulunacak.Sınav güvenliği için 13 bin 566 emniyet mensubu sahada olacak. Başvuru Dağılımı: 18-29 yaş aralığındaki adayların yoğunlukta olduğu belirtildi.En fazla başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir illerinden geldi.Lefkoşa'dan gelen başvuru sayısı 588.Kadın aday sayısı 743 bin 725, erkek aday sayısı ise 462 bin 174.

18-29 yaş aralığındaki adayların yoğunlukta olduğu belirtildi.En fazla başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir illerinden geldi.Lefkoşa'dan gelen başvuru sayısı 588.Kadın aday sayısı 743 bin 725, erkek aday sayısı ise 462 bin 174. Kimlik ve Sonuçlar: Nüfus cüzdanı bulunmayan veya kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.Sınav sonuçları 20 Eylül tarihinde açıklanacak.

Ersoy, sınav sürecinde adayların mağduriyet yaşamamaları için tüm hazırlıkların yapıldığını ve sınav güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alındığını vurguladı.