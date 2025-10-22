Alınan bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Haymana Yolu Bulvarı’ndaki bir akaryakıt istasyonuna meydana geldi. Akaryakıt istasyonuna gelen M.C.E. ve H.B. ile kasiyer M.C.E. arasında, ücret ödeme konusunda tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.C.E. ve H.B, kasiyer M.C.E’yi darbetti. Kavgayı gören diğer çalışanların ve müşterilerin araya girmesiyle sonlandı. Darbedilen kasiyer, şüphelilerden şikayetçi oldu.

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.C.E ve H.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Olay anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.