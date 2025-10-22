Zonguldak’ın Perşembe beldesine bağlı Kızılbel köyünde yaşayan ve 13 Ekim’de kaybolduğu bildirilen 17 yaşındaki Hasret Akkuzu’nun cansız bedeni, 19 Ekim’de Koramanlar köyünde bulunan bir su kuyusunda bulundu.

Hayvan otlatmak için geldikleri köyde köylüler tarafından bulunan Akkuzu'nun kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki kriminal incelemesi sürüyor. Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüphelinin adliyedeki sorgusu sürerken katil zanlısı olduğu öne sürülen D.B. ise Aydın'da yakalanarak gözaltına alındı.

Son Mesajı "Geliyorum" Oldu

Hasret Akkuzu'nun kaybolduğu gün valiz almak için Perşembe beldesine gideceğini ailesine söyleyerek ayrıldığı son mesajını ise babasına gönderdiği ortaya çıktı. Saat 21.45'i gösterdiğinde babasının aradığı kızı "(Eve) geliyorum" şeklinde mesaj attığı, bir süre sonra babası tekrar arayınca "Şarjım azaldı, eve geliyorum" dediği öğrenildi. Ancak bu görüşmeden sonra Akkuzu'dan bir daha haber alınamadı.

Cesedinin kuyuda bulunması üzerine başlatılan soruşturmada kuyunun önündeki ağaca kolluk kuvvetleri tarafından kamera monte edildi.

Hayvanlar Su İçmeyince Kuyudaki Ceset Ortaya Çıktı

Bir arkadaşının kuyudan çektiği suyu hayvanlarının içmemesi üzerine içerisinin kontrol edildiğini ve cesede rastlandığını ifade eden 65 yaşındaki Ramazan Akça, "Burada kapağı kırmışlar. Akşam üzeri 17.30-18.00 aralığında arkadaş su çekiyor. Hayvanlar su içmiyor. Bakıyor ceset gibi bir şey. Kimseye bir şey demeden eve gidiyor. Arkadaşın annesi bize telefon etti. Buraya geldik ceset var. Muhtara telefon açtık. Karakolu aradı. Buraya geldiler. İfadelerimizi verdik. Daha önce burası kilitliydi. Kırmışlar" diye konuştu.