TBMM’ye sunulan yeni torba yasa teklifiyle, SGK’ya borcu olan emeklilerin maaşlarından, genel sağlık sigortası (GSS) primi de dahil olmak üzere yüzde 25’e varan kesintiler yapılabilecek. Sosyal güvenlik sistemine ek kaynak sağlamayı amaçlayan bu düzenleme, emeklilerin gelirinde yeni bir azalmaya yol açabilir.

Bloke De Konulabilir

SGK uzmanı İsmail Sevinç, söz konusu kesintilerin halihazırda uygulandığını ancak yeni düzenlemeyle bu durumun yasal zemine oturtulacağını belirtti. Sevinç, "Bu kesintiler emeklinin kendi GSS ya da sigorta prim borçlarını kapsayabileceği gibi, yanında çalıştırdığı kişilere ait SGK borçları da emekli işverenin maaşından tahsil edilebilir. Bu durumda emeklinin eline geçen maaş azalacak" ifadelerini kullandı.

Yargıtay’ın 2025’te aldığı yeni içtihat birleştirme kararı, bankaların tüketici kredisi alacakları için emekli maaşlarına doğrudan müdahale etme yetkisini genişletirken, emeklilerin sosyal güvenlik haklarını koruma endişelerini de artırmıştı. Şimdi bir de kesinti yapılma ihtimali 16 bin 881 lira aylık alan emeklilerin uykularını şimdiden kaçırmaya başladı.