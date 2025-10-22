ABD’nin ihracat kısıtlamalarını genişleterek yüzde 50 ortaklık oranına sahip şirketleri de denetim kapsamına almasının ardından, Hollanda hükümeti bu ayın başında Çin merkezli Nexperia’ya el koydu. Şirketin eski CEO’su Frans Scheper, Hollanda’nın bu kararı, Nexperia’nın Avrupa’daki çip üretimini Çin’e kaydıracağı endişesiyle verdiğini savundu.

Bu gelişme sonrası küresel çip tedarikinde belirsizlik artarken, sektör temsilcileri Nexperia’nın üretimi yavaşlatması ya da tamamen durdurmasının otomotiv fabrikalarının kapanmasına neden olabileceği yönünde uyarılarda bulundu.

Avrupa'da Üreticiler Alarmda

Otomobil üreticileri, Nexperia’ya el konulmasının ardından tedarik zincirinde ciddi sorunlar yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu. Otomotiv İnovasyonu İttifakı’nın CEO’su John Bozzella, çip sevkiyatlarındaki gecikmelerin birçok ülkede otomobil üretiminin durma noktasına gelmesine yol açabileceğini belirtti.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) ise, üyelerinin Nexperia’dan temin ettiği parçaların yerine yenilerinin sağlanmasının aylar sürebileceğini, çip tedarikinin ise haftalar alacağını duyurdu. ACEA Genel Müdürü Sigrid de Vries, “Otomotiv üreticileri tedarik zincirini çeşitlendirmek için adımlar atmış olsa da risk tamamen ortadan kalkmadı. Bu, pek çok tedarikçiyi ve hemen hemen tüm üyelerimizi etkileyen sektörler arası bir problem” ifadelerini kullandı.

Türkiye Otomotivini De Etkileyebilir

Araştırma kuruluşu TechInsights’in verilerine göre, transistör ve diyotların kullanıldığı otomotiv çipi pazarında yaklaşık yüzde 40’lık pay Nexperia’ya ait.

Türkiye’nin otomotiv sektörü ise büyük oranda Almanya, Hollanda, Japonya, ABD, Tayvan ve Güney Kore gibi ülkelerden temin edilen çiplere bağımlı. Bu alandaki başlıca üreticiler arasında Infineon, NXP, STMicroelectronics, Renesas, Texas Instruments ve ON Semiconductor gibi önemli firmalar yer alıyor.

Nexperia, 2017 yılında Çinli Wingtech Technology tarafından satın alınmadan önce NXP’nin bir parçasıydı. Şirketin 6 binden fazla ürünü bulunmakta, bugüne kadar 110 milyar adetten fazla çip sevkiyatı yapmış ve dünya genelinde yaklaşık 12 bin 500 çalışanı istihdam etmektedir.