Bir saniyeliğine ciddi olalım. Hamileliğin dokuzuncu haftası dolaylarında, eşiniz ile birlikte bütçeyi ayarlamanın yollarını aramaya başlamayı isteyebilirsiniz, böylece bebek doğduğunda ekstra geliriniz olur. Doğum izninin genellikle nasıl işlediğini görmek için şirketinizin el kitabına da bakmayı düşünmelisiniz. Bu şekilde, haberi patronunuza verdiğinizde, beklentilerinizi açıklamaya ve olası bir doğum izni planına başlamaya hazır olursunuz.

9 Haftalık Bebek Boyutu

9 haftalık gebelik sırasında bebek kiraz büyüklüğündedir. 9 haftalık cenin, yaklaşık 2.3 cm olarak ölçülür ve yaklaşık 1.98 gr ağırlığındadır. Büyümesi daha da hızlanmaktadır!

9 Haftalık Gebelik Kaç Aylıktır?

9 haftalık gebelik sırasında iki aylık hamilesinizdir. Bu haftada siz ve bebeğiniz iki büyük başarıya ulaştınız: Üçüncü aya kadar yaklaştınız ve bebek artık bir embriyo değil, o şimdi bir fetüs. Bu onun giderek daha fazla bebek benzeri bir hâle geldiği bir dönemdir ve ilk üç aylık dönemdeki istenmeyen durumları arkanızda bırakmaya adım adım daha da yaklaşmakta olduğunuz anlamına gelmektedir. Önünüzde sadece bir ay var!

9 Haftalık Gebelik Belirtileri

Şu anda, hCG hamilelik hormonu vücudunuzda en üst düzeyde dolaşıyor. Bu, 9 haftada bazı gebelik belirtilerinin en şiddetli seviyede olabileceği anlamına gelir. Sık dişini, seni daha çok kendin gibi hissettiren biraz daha düzelen hormonlardan sadece birkaç hafta uzaktasın. 9 haftalık gebelik belirtileri şunlardır:

Ruh hâlindeki ani değişimler. Bu hormonlar hırçın olmaya devam ettiğinden ve ayrıca bulantı ve yorgunluk gibi diğer belirtilerin sizi rahatsız ettiği için duygularınızı kontrol etmede zorlanabilirsiniz. Her zamanki alışkanlığınızı yavaşlatmanın, mola vermenin (şekerleme yapmanın, meditasyon yapmanın, ya da sadece boş boş takılıp Netflix’in içe düşmenin) ve akıl sağlığınız için stresli durumlardan kaçınmanın bir sorun teşkil etmediğini unutmayın.

Sabah bulantısı. Hamile kadınların yaklaşık %80’i bir tür sabah bulantısı yaşıyor. Gerçekten de tüm gün hastalığı olarak adlandırılmalı! Bulantı şikayeti yaşıyorsanız, kendinizi biraz hasta hissediyor olabilirsiniz veya düzenli olarak kusuyor olabilirsiniz. İkizlere 9 haftalık hamileyseniz, kendinizi daha şiddetli sabah bulantısı belirtileri ile baş başa bulabilirsiniz. İyi ve kötü haber şu ki, sabah bulantısı 9. haftada muhtemelen en kötü durumdadır. Sizi daha iyi hissettiren şeyi görmek için biraz deneme yanılma yöntemi uygulayın; çoğu anne adayı zencefil, sık sık tekrarlayan öğünler ve atıştırmalıklar ve B6 vitamininin mide bulantısını hafiflettiğine yardımcı olur. Şimdi acı çekiyorsun, ama bu da geçecek. Bunu atlatabilirsin!

Sık sık idrara çıkma. Rahminiz genişlediğinden ve pelvik bölgenize büyük kan akışı olduğundan, hamilelik öncesi yaptığınızdan daha sık tuvalete gidiyor olabilirsiniz. Bunun çok fazla su içmenizi engellemesine izin vermeyin. Bol bol su içmeniz önemlidir. Sadece zihninizdeki yapılacaklar listenizde molalara daha sık başvurun.

Yorgunluk. Hormonlarınız 9 haftalık fetüsünüzü büyütmek ve geliştirmek için fazla mesai yaparken, kendinizi tamamen yorgun hissedebilirsiniz. Mümkünse daha fazla uyuyun ve gün boyunca sağlıklı bir şekilde atıştırarak kan şekerinizi sabit tutun. İkinci üç aylık dönemde, enerjinizin bir kısmını geri kazanacaksınız.

Burun tıkanıklığı. Sürpriz! Hamilelik, vücutta daha yüksek mukus üretimine neden olabilir, bu beklenmeyen bir belirtidir, bu nedenle dokuları kullanışlı tutmanız gerekebilir.

Baş ağrısı. Tekrar teşekkürler, hormonlar! Bu dalgalanmalar sizde baş ağrılarına ve sıvı kaybı, kafein yoksunluğu, açlık, uyku eksikliği ve strese neden olabilir. Diğer belirtilerinizi tedavi ederek, en az birkaç saatte bir yiyerek, bol miktarda uyuyarak ve bol miktarda su içerek mücadele edin. Sıcak veya soğuk bir kompres baş ağrısını hafifletebilir ve dindirmeye devam edebilir. Herhangi bir ilaç almadan önce doktorunuzla bu duruma açıklık getirin. Birçok kişi, asetaminofenin (Tylenol) sorunsuz olduğunu ancak aspirin ve ibuprofenin (Advil) hamilelere iyi gelmediğini söylüyor. Bu durum sağlık geçmişinize ve aldığınız diğer ilaçlara bağlı olacaktır.

9 Haftalık Gebelikte Annedeki Değişiklikler

Pek çok anne adayı, hamileliklerinin 9. haftada kot pantolonlarını iliklemekte zorlanıyorlar. Rahminiz büyüyen fetüsünüze yer sağlamak için genişler. Aslında, boyutu iki katına çıktı! 9 haftalık hamile karnınıza dokunduğunuzda, muhtemelen karnınızın alt kısmının biraz daha sert olduğunu hissedersiniz, bu rahimdir. Hatta 9. haftada biraz belli ediyor olabilirsiniz! Rahminiz, önümüzdeki haftalarda pelvisinizden daha çok büyümeye başlayacaktır.

9 haftalık hamilelik sırasında kilo alımı sadece normal değil, tavsiye de edilir. Doktorunuzun hamilelik sırasında ne kadar kilo almanızı önerdiği, hamilelik öncesi vücut kitle indeksinize (BMI) bağlıdır. Örneğin, ortalama bir BMI ile başlarsanız, hamilelik sırasında toplamda toplam 11 ila 16 kilo almanız istenecektir, bunun ilk üç ayda yaklaşık bir buçuk ila iki kilo alması gerekir. 9 haftalık ikizlere hamileyseniz, şu anda haftada bir kilo almayı hedeflemelisiniz.

Pek çok anne adayı, 9 haftalık gebelik sırasında sabah bulantısı ve yiyecek isteksizliği ile kalbura dönmüş durumdalar ve bu durum da kilo alımına engel olabilir, kilo bile kaybediyor olabilirler! Doğal olarak, jinekoloğunuzla kilo artışı veya kaybı ile ilgili endişeleriniz hakkında konuşmak isteyeceksiniz ve ani ya da şiddetli bir kilo kaybı olup olmadığını kesinlikle doktorunuza bildirin. Ancak çoğu doktor size işin bu aşamasında hafif kilo vermenin sorun olmadığını söyleyecektir. İştahınızı geri kazanmaya başladığınızda, kilo alımınızı tekrar takip etmek için bir fırsatınız olacak.

Ayrıca mide bulantısı görülen hamile kadınların da tıbbi tedaviye ihtiyaçları vardır. Hiperemezis gravidarum (HG), hamile bir kadın çok hasta olduğu zaman tehlikeli bir şekilde susuz kaldığı zaman teşhisi konur. Herhangi bir sıvıyı düşük tutamıyorsanız, önemli miktarda kilo kaybediyorsanız veya daha önce bayılma yaşadıysanız, HG olup olmadığını görmek için kimin fiziksel muayene yapacak olan doktorunuza söylemelisiniz.

9 Haftalık Gebelik Görüntüsü

İlk doğum öncesi randevu genellikle 8 ile 12 haftalar arasında gerçekleşir. Dolayısıyla, şimdiye kadar jinekoloğunuzu ziyaret etmiş olabilirsiniz, eğer etmediyseniz, yakında edeceksiniz! Bu ilk randevuda bebeğin ultrasonda minik kalp atışlarını bile görebilirsiniz. Heyecan verici şeyler, değil mi?

9 haftalık hamilelikte ultrason genellikle transvajinal olarak yapılır. Bu, doktorun veya ultrason teknisyeninin vajinanıza bir mil yerleştirmesi gerektiği anlamına gelir; çünkü rahminiz hala pelvik kemiğinizin arkasında durur. (Endişelenme, canın yanmaz!) Mil, 9 haftalık fetüsünüzü bir ekranda görebilmenizi sağlayacak ses dalgaları yayar.

Lima fasulyesine benzeyecek bir bebeğe sadece bir bakış atmakla kalmayacak, 9 haftalık hamile ultrason da gebeliğin uterin olduğunu doğrulayacak (9. haftada ektopik veya tübüler gebelik belirtileri yok demektir). Doktor gebelik kesesi, yumurta kesesi ve fetal kutbu belirleyebilir.

Doğru, hamileliğin 9. haftası bir kilometre taşı: Bebek artık bir embriyo değil, şimdi o bir fetüs! Bu iki terim, basitçe farklı gelişim aşamalarını tanımlar. Embriyonik evre, beyin, kalp ve akciğerler, ayrıca kollar ve bacaklar dahil olmak üzere ana organların oluşması ile ilgilidir. Bir fetüsünüz olduğunda, bu organlar ve parçalar oluşur ve şimdi ise bu parçalar büyüyor ve gelişiyor.

9 haftalık hamile karnınızdaki bebek bir şirinlik üzerinde çalışıyor, daha belirgin yüz özellikleri geliştiriyor. Ve şimdi bebeğin fetal doppler ile duyulacak kadar güçlü bir kalp atışı olabilir. Hamileliğin 9. haftasında, düşük riski birçok kadının aklındadır. Bir kalp atışı gördüğünüzde veya duyduğunuzda, riskin yalnızca yüzde 3 olduğuna emin olabilirsiniz. Bu risk önümüzdeki haftalarda daha da azalacak.

Hamileliğin 9. haftasında yapılması beklenen diğer doğum öncesi testleri, kan tahlili de dahil olmak üzere, hormon düzeyleri, kan grubu, beyaz ve kırmızı kan hücresi sayımını ve bazı hastalıklar için yapılacak testleri içerir. Ayrıca anormalliği (rahim ağzı kanseri belirtileri olabilir) ve STD’leri kontrol etmek için size bir pap smear ve protein seviyelerinin ve hormon seviyelerinin sağlıklı göründüğünü kontrol etmek için bir idrar testi yapılacak. Yeni doğmuş bebeğinizi tutarken tüm bu dürtme ve rahatsız edici şeyler katlanılabilirdir. Zamanı geldiğinde!

Gebeliğin 9. Haftasında Yapılacaklar

9 haftalık gebelik sırasında yapılacaklar aşağıdaki gibidir:

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