Sabah saatlerinde güncellenen verilere göre gram altın alışta 4.153,43 TL, satışta ise 4.231,86 TL seviyesinden işlem görüyor.

22 ayar altının gram fiyatı alışta 3.797,38 TL, satışta 4.024,05 TL olarak belirlenirken, 14 ayar altının gramı 2.278,08 TL alış ve 3.243,03 TL satış fiyatıyla raflardaki yerini aldı.

Küçük yatırımcının sık tercih ettiği çeyrek altın alışta 6.805 TL, satışta ise 6.905 TL’den işlem görüyor. Eski çeyrek altın ise 6.664 TL alış ve 6.791 TL satış fiyatıyla listeleniyor.

Yarım altın için belirlenen fiyatlar alışta 13.611 TL, satışta 13.810 TL olurken, tam altın alış fiyatı 27.138 TL, satış fiyatı ise 27.493 TL olarak açıklandı.