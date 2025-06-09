KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Kurban Bayramı’nda kırsal mahallelere yönelik özel bir ziyaret programı düzenledi. Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen program kapsamında, Belediye Başkan Yardımcıları Neslihan Çakır, Vildan Bacıoğlu Taşkan ve Köy Hizmet Masası Sorumlusu İsmail Akdeniz, Orhaniye, Süverler ve Sekbanlı mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Heyet, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını ileterek vatandaşların bayramını kutladı.

Ziyaretlerde Orhaniye Köyü Muhtarı Mustafa Yokuş, Süverler Köyü Muhtarı Neşet Akdeniz ve Sekbanlı Köyü Muhtarı Hakkı Öztaş tarafından karşılanan heyet, köy meydanlarında gerçekleşen buluşmalarda bayram sevincini paylaştı.

Ekip, aynı zamanda köylerin taleplerini ve ihtiyaçlarını yerinde dinleyerek vatandaşlarla yakın diyalog kurdu.

Ziyaretin en özel anlarından biri, Sekbanlı Köyü Muhtarı Hakkı Öztaş’ın doğum günü kutlaması oldu. Samimi bir ortamda gerçekleşen kutlamada, Öztaş’a iyi dilekler sunuldu.