Milyonlarca vatandaş, altın fiyatlarındaki dalgalanmayı merakla takip ediyor. 9 Mart itibarıyla Bursa Kapalıçarşı'da altın fiyatlarında dikkat çeken bir değişim meydana geldi. Güncel verilere göre, gram altının alış fiyatı 3450.02 TL, satış fiyatı ise 3487.73 TL olarak belirlendi. Çeyrek altının alış fiyatı 5.652 TL'ye, satış fiyatı ise 5.690 TL'ye yükseldi. Yarım altın 11304 TL'ye alınırken, 11381 TL'ye satılmakta. Tam altının alış fiyatı ise 22538 TL, satış fiyatı ise 22668 TL olarak güncellenmiş durumda.

Kaynak: HABER MERKEZİ