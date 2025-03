Terör örgütü PKK’nın fesih takvimi belirginleşmeye başladı.

PKK elebaşı Öcalan ile devlet yetkilileri arasında yapılan görüşmelerde, örgütün kongresine dair değerlendirmeler yapıldı. Uzun bir süredir İHA ve SİHA’lar nedeniyle, örgüt yöneticileri ve teröristler neredeyse dışarıya çıkamaz hale gelmişti.

Bu sebeple kongreye katılacak kişilerin ‘güvenliğinin sağlanması’ konusunda Kandil ve örgütün Avrupa kanadından bazı talepler gelmiş durumda. Eğer kongre Erbil ya da Süleymaniye’de yapılacaksa, bu güvenlik önlemlerinin Irak yönetimi tarafından alınabileceği belirtiliyor. AK Parti kaynakları, kongre sırasında süreci sabote etmeye çalışan bazı ülkelerin istihbarat örgütlerinin saldırı düzenlemelerine karşı Irak yönetiminin teyakkuzda olacağını ifade ediyor.

TÜRKİYE, SURİYE VE IRAK TAKİP EDECEK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre kongreden fesih kararının çıkmasından sonra başlayacak silah bırakma süreci ise Türkiye, Irak ve Suriye yönetimi tarafından takip edilecek. ‘İzleme ve denetleme süreci’ olarak adlandırılan bu süreçte, silahların tek tek menşei ve kaydı tutulacak. Silahların nereye teslim edileceği, nasıl teslim edilecekleri ve sonrasında bu silahların ne olacağı konusunda üç ülkenin istihbarat birimlerinin oluşturacağı ortak bir mekanizmada görüşülerek karar verilecek.

ADIMLAR TEK TEK ATILACAK

DEM Parti'nin Meclis’te bu süreçle ilgili bir komisyon kurulması önerisine ise AK Parti şu an olumsuz bakıyor. AK Parti kaynakları “Şu anda silah bırakma ve fesih dışında ikinci bir gündemimiz yok. Bu işler aşama aşama olur. Takibi olur. Her aşamada ortaya çıkan atmosfere göre yeni kararlar alınır. Önce bütün bileşenler silah bırakacak. Tasfiye süreci tamamlanacak. Bu kalıcı olacak. Her şey tamamlandıktan sonra oturup hep birlikte oturup konuşacağız” dedi.

ÇAĞRI ÖRGÜTÜN TAMAMINI KAPSIYOR

Öte yandan, DEM Partili bazı isimlerin AK Partililerle yaptıkları görüşmelerde Öcalan’ın çağrısının, örgütün Avrupa, Irak, Suriye ve İran’daki tüm kollarını kapsadığını söyledikleri iddia ediliyor. DEM Parti içinde bu konuda farklı görüşler olsa da, üst düzey güvenlik kaynaklarına göre, çağrının örgütün tamamını kapsadığı konusunda herhangi bir şüphe bulunmuyor.

AK PARTİ KAYNAKLARI: 'BU SON FIRSAT'

Bu arada, örgütün en büyük gelir kaynağı olan uyuşturucu ticareti sebebiyle PKK içinde özellikle Avrupa kanadında yeni sürece itirazların yükselebileceğine dikkat çekiliyor. AK Parti kaynakları “Şu anda 40 milyar dolarlık uyuşturucu silah kaçakçılığından gelen para yönetiliyor. Bu sebeple örgüt içinde bu parayı bırakmak istemeyenler olabilir. Farklı sesler de çıkacaktır. Ama bu sesler, sonucu değiştirecek kadar yüksek olmaz. Çünkü herkes biliyor ki, artık bu son fırsat” değerlendirmesini yaptı.