Son 10 yılda ihracatını 27 kat artıran Türk kedi-köpek maması sektörü, 2024 yılının ilk yarısında da ihracatını yüzde 27 artırarak 57,7 milyon dolardan 73 milyon dolara ulaştı. 91 ülkedeki patili dostlar Türkiye’de üretilen mamalarla beslendi.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin kedi-köpek maması ihracatı 2024 yılının ilk yarısında yüzde 26,5’lik artışla 57,7 milyon dolardan 73 milyon dolara yükseldi. Türkiye’nin kedi-köpek maması ihracatı yaptığı ülke sayısı 91 oldu.

Kedi köpek maması sektöründe 2023 yılını 122 milyon dolarlık ihracat rakamıyla geride bıraktıklarını belirten Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına da başarılı bir giriş yaptıklarını dile getirdi.

Son yıllarda insanların evcil hayvan sahiplenmesinin artış gösterdiği bilgisini veren Öztürk, “Pandemiyle birlikte evcil hayvanları sahiplenme daha da hız kazandı. Kedi-köpek maması sektörü hem iç piyasada hem de ihracatta büyük gelişim gösterdi. Kedi-köpek maması sektörüne yeni yatırımlar geliyor. Sektör 2024 yılını 150 milyon dolar ihracatla geride bırakacak gibi görünüyor. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte sektörün ihracatının 500 milyon dolara ulaşacağını öngörüyoruz” şeklinde konuştu.

KEDİ-KÖPEK MAMASI İHRACATININ YÜZDE 62’Sİ EGE BÖLGESİ’NDEN YAPILDI

Kedi-köpek maması sektörünün Ege Bölgesi’nde kümelendiğini ve Türkiye’nin bu sektördeki ihracatını domine ettiğini aktaran Öztürk şöyle devam etti; “Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimize üye kedi köpek maması üreticileri ve ihracatçıları 2023 yılının ilk yarısında 35 milyon dolarlık mama ihraç etmişken, 2024 yılının ocak-haziran döneminde 45 milyon 50 bin dolarlık ihracata imza attılar. Kedi-köpek maması ihracatının yüzde 62’si EHBYMİB üyeleri tarafından gerçekleştirilmiş oldu.”

MALEZYA VE IRAK İHRACATTA LİDER ÜLKELER

2024 yılının ilk yarısında Türkiye’den kedi-köpek maması ihraç edilen ülke sayısı 91 olurken, Malezya liderliğini sürdürdü. Malezya’ya 2023 yılının Ocak – Haziran döneminde 8 milyar dolar olan kedi köpek maması ihracatı 2024 yılının aynı döneminde yüzde 35’lik artışla 11 milyon dolara yükseldi.