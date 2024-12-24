Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, bu protokolün hem şehre hem de çıkarılan suya değer katacağını vurgulayarak, "Burada elde edilen su çok özel ve faydalı. İçilebilir termal su, kokusu neredeyse hiç yok ve berrak. Durduğunda sararmayan, ciddi klinik faydaları bulunan bir su" ifadelerini kullandı.

Başiskele Yeniköy Mahallesi’nde arama faaliyetleri yürüten Başiskele Belediyesi, 2017 yılında Yeniköy Deresi mevkisinde 930 metre derinlikte 57 derece sıcaklıkta jeotermal suya ulaştı. Doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve yaşam kalitesiyle Kocaeli’nin cazibe merkezi olan ilçesi Başiskele’de, her türlü hastalığa şifa kaynağı olması öngörülen jeotermal su için 2021 yılında çalışmalar başlatıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Başiskele Belediyesi iş birliğinde, jeotermal suyun bulunduğu bölgeye yapılan tesisteki çalışmalar tüm hızıyla sürerken, Başiskele Belediyesi ile ilçedeki bir otel arasında protokol imzalandı. Buna göre yer altından 57 derece sıcaklıkta çıkarılan termal suyun, otele aktarılması sağlanacak.

"Mevcutta suyumuz vardı fakat istediğimiz verimi alamıyorduk"

Otelin Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Yavaş, imza töreni öncesi yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 senedir otel bünyesinde termal su kullanıldığını ifade ederek, "Mevcutta suyumuz vardı fakat sudan gerekli, istediğimiz verimi alamıyorduk. Sayın Başkanımız Yasin Özlü’ye yaptığımız ziyaretlerde bunu kendisine ilettik. Kendisi, bu sorunun kolaylıkla çözülebileceğini, şu anda kendilerinin halihazırda çıkarmış olduğu su olduğunu ve bu suyun otelde daha verimli olacağını söyledi. Biz de karşılıklı iş birliği içinde bu suyu otelimize getirdik" dedi.

Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü ise termal suyun sağlık turizme katkı vereceğini, hem Kocaeli’nin hem de Başiskele’nin marka değerine katkı vereceğini ifade ederek, "Burası Başiskele’ye yapılan ilk 5 yıldızlı otel. Burası bir termal otel olarak kuruldu. Termal kaynak ile ilişkilendirildi. O dönemde termal kaynak mesafe olarak buraya biraz uzak ve sıcaklığı olarak da bizim suyumuza göre nispeten azdı. Su otele geldiğinde biraz daha soğumuş oluyordu ve sudan istedikleri neticeyi alamıyorlardı. Termal su hissiyatı azalıyordu veya ısıtmak durumunda kalıp, ciddi enerji tüketimi oluyordu" diye konuştu.

"Geniş bir tesis olacak"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde 2021 yılında termal suyun çıktığı bölgeye günü birlik tesis inşasına başladıklarını aktaran Özlü, "Büyük ve önemli bir proje. Buraya değer katacak bir proje. İnşallah yaz aylarına doğru proje bitmiş olacak. Şu an ince işlere geçildi. Tesisatlar ve kaba işleri yapıldı. 10 bin metrekare kapalı alanı olan bir tesis. İçinde havuzlar, hamamlar, spa ile sauna odaları, hipoterapi masaj merkezleri var. Geniş, kapsamlı bir çalışma olacak" şeklinde konuştu.

"Hem Başiskele hem de su değer kazanacak"

Termal suyun artık otelde de kullanılacağını söyleyen Başkan Özlü, "Çıkardığımız termal su, Kocaeli’de ilk kez bu otelde kullanılacak. Bir süre sonra inşallah bizim inşa ettiğimiz tesislerde de suyumuz kullanılacak. Suyu otele verdikten sonra hem Başiskele’nin, hem otelin, hem bu hizmet ve suyun değer kazanacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"İçilebilir termal su, kokusu neredeyse yok denecek seviyede"

Özlü, Yeniköy Merkez Mahallesi’nde çıkarılan suyun kalitesine de değinerek, "Burada çıkan su çok enteresan ve çok faydalı. İçilebilir termal su. Kokusu neredeyse yok denecek seviyede, berrak. Durduğu zamanda sararmayan sudan bahsediyoruz. Çok ciddi klinik faydaları olan bir su. Birçok sudan daha faza özellikleri olan, değerli bir su" ifadelerini kullandı.