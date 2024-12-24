Japonya'da 70 yılı aşkın süredir, Asya ülkelerinde ise 1990'lardan beri kullanılan UK Testi, şimdi Türkiye'de küresel pazara açılma stratejisi doğrultusunda önemli bir adım atmayı planlıyor.

Daha önce Çin, Güney Kore, Hindistan ve diğer birçok ülkede kullanılan testin, Türkiye’de de yaygın olarak kullanım alanı bulması bekleniyor.

UK Testi’nin, Japon psikolog Yusaburo Uchida tarafından Alman psikiyatrist Emil Kraepelin'in araştırmalarından ilham alınarak geliştirilmiş bir değerlendirme aracı olduğunu belirten yetkililer, testin hem bireylerin bilişsel işlevlerini ölçmek hem de organizasyonel stres yönetimi ve çalışan desteği gibi konularda kurumlara önemli bilgiler sağlamak için kullanıldığını açıkladılar. Basit toplama işlemi yapılarak uygulanan UK Test’in, benzeri yetenek testlerinden eğitim ve kültürel farklılıklardan etkilenmeyerek ayrıldığı belirtiliyor.

Japonya Psikiyatrik Teknoloji Enstitüsü (Nisseiken) Başkanı Momoto Uchida ve Keiko Yasui testin kullanım alanlarını detaylı bir şekilde anlatarak, “Bu bir yıllık veri çalışması ile hem testin Türkiye’deki pazar potansiyelini hem de sektör temsilcilerinin görüş ve önerilerini anlamayı hedefliyoruz” bilgisini verdi.

Nisseiken yetkilileri, Türkiye’de TrustMed ile başlatılan bu iş birliğinde, UK Testi’nin yalnızca organizasyonel ve endüstri psikolojisi alanında değil, iş sağlığı ve güvenliği ile eğitim alanında da uygulama olasılığının yüksek olduğunu belirttiler. Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasında köprü oluşturan konumu, testin küresel pazardaki yerini güçlendirme potansiyeli taşıyor.