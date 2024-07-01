FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, kamp çalışmalarının İstanbul etabını bugün yapılan antrenmanla noktaladı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde İstanbul’daki son çalışmasını Basketbol Gelişim Merkezi içinde yer alan Milli Takımlar Salonu’nda gerçekleştirdi. İkili temas karşılaşması oynamak üzere 2 Temmuz’da Fransa’nın Rouen kentine gidecek olan ay-yıldızlılar, 3 Temmuz Çarşamba günü TSİ 22.10’da Fransa ile karşılaşacak. Milliler, son olarak 6-7 Temmuz tarihlerinde Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Hollanda ve Sırbistan ile hazırlık turnuvasına katılarak kamp çalışmalarını noktalayacak.

12 Dev Adam, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında 22 Kasım 2024’te Macaristan ile evinde, 25 Kasım 2024’te ise Macaristan ile deplasmanda karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, B Grubu’ndaki son karşılaşmalarında 20 Şubat 2025’te evinde İtalya ve 23 Şubat 2025’te deplasmanda İzlanda ile oynayacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın maç programı şu şekilde:

3 Temmuz Çarşamba

22.10 Fransa - Türkiye

6 Temmuz Cumartesi

18.30 Hollanda - Türkiye

7 Temmuz Pazar

16.30 Sırbistan - Türkiye