A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Enel Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'nun beşinci ve son maçında Letonya'ya 3-1 mağlup olarak grubu 5. sırada tamamladı. Milliler bu sonuçla turnuvaya veda etti.
Salon: BT Arena
Hakemler: Vlastimil Kovar (Çekya), Maria de las Olas Machin Rodrigez (İspanya)
Türkiye: Marko Matic, Murat, Gökçen, Ahmet, Kaan, Efe, Abdulsamet (L) (Yunus Emre, Ahmet Samet, Hilmi)
Letonya: Freimanis, Skruders, Medenis, Dudens, Jansons, Smits, Kronbergs (L) (Silavs, Rokjans, Landzans, Dardzans)
Setler: 24-26, 25-23, 24-26, 16-25
Süre: 120 dakika
Kaynak: İHA