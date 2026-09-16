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Hakemler: Vlastimil Kovar (Çekya), Maria de las Olas Machin Rodrigez (İspanya)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Enel Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'nun beşinci ve son maçında Letonya'ya 3-1 mağlup olarak grubu 5. sırada tamamladı. Milliler bu sonuçla turnuvaya veda etti.

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