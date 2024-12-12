İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası ve Kerem Görsev Quartet'in katılımıyla gerçekleştirilecek konser, AASSM’nin 16. yıl dönümünde sahnelenecek. Hakan Şensoy yönetiminde gerçekleşecek olan yeni yıl konseri, 28 Aralık saat 20.00’de izleyicilerle buluşacak. İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası, AASSM’nin 16. kuruluş yıldönümünde, 2024’ün son konserini Kerem Görsev Quartet ile birlikte sunacak. Konser, Hakan Şensoy yönetiminde ve 28 Aralık'ta Büyük Salon'da yapılacak. Müzikseverlerin renkli bir gece yaşayacağı etkinliğin biletleri, kultursanat.izmir.bel.tr ve Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, İsmet İnönü Sanat Merkezi ile Konak Vapur İskelesi gişelerinden temin edilebilecek.

KEREM GÖRSEV QUARTET

Türkiye’nin yurt dışında en çok tanınan müzisyenlerinden Kerem Görsev, başta Saint Petersburg Filarmoni, Londra Filarmoni, Prag Filarmoni Orkestrası olmak üzere dünyaca ünlü birçok orkestra ile birlikte çaldı. Kerem Görsev, 1995 senesinden günümüze kadar 22 albüm kaydı yaparak trio için düzenlediği bestelerinden, filarmoni orkestrası aranjmanlarına kadar akustik jazz müziğinin farklı formatlarını dinleyenleri ile paylaşıyor. Kerem Görsev’in piyanosu, Engin Recepoğulları’nın saksafonu, Volkan Hürsever’in kontrbası ve Ferit Odman'un davulundan oluşan Kerem Görsev Quartet, dinamik performansı ve yüksek enerjisi ile müzikseverlere jazz dolu bir deneyim yaşatıyor.