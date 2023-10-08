1-Eski Türkçe’de su demektir.

Sözcük, aslen farsça kökenlidir. Farsça’nın eski lehçelerinde –ap şeklinde geçer.

Bu manasıyla Türkçe’de de birçok deyime girmiştir.

Örn: Ab-ı hayat, ab-ı kevser

2-Bir kan türüdür.

AB Rh (+) pozitif grubu; tüm gruplardan kan alır. Kendi dışında diğer gruplara kan verememektedir.

AB Rh (-) pozitif grub; A B, AB, 0 Rh (-) Negatif kan gruplarından kan alır. AB Rh (-) Negatif ve AB Rh (+) Pozitif gruplarına kan verir.

3-Avrupa ülkelerinin oluşturduğu Avrupa Birliği’nin Türkçe kısaltılışını da ifade eder.