ABD Başkanı Donald Trump, Pekin yönetiminin misillemesine karşılık, Çin'e uygulanacak gümrük verisinin yüzde 125'e çıkarıldığını duyurdu.

Trump'ın duyurduğu yüzde 34'lük ek gümrük vergisine Çin, aynı oranda karşılık vermişti. Pekin yönetimine 8 Nisan'a kadar süre veren Trump, Çin'e gümrük vergisini yüzde 104'e yükseltti. Pekin yönetimi, Trump'a hızlı bir şekilde misilleme yaparak ABD'ye uygulanacak gümrük vergisinin yüzde 84'e çıktığını açıkladı.

ABD Başkanı aynı zamanda Çin hariç Türkiye'nin de aralarında olduğu diğer ülkelere uygulanacak ek gümrük vergisinin 90 gün ertelendiğini açıkladı. Trump, ABD’ye misilleme yapmayan ülkelere bu süre zarfında tarife oranının alt limit olan yüzde 10 olarak uygulanacağını söyledi.

Trump, sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Çin'in Dünya Piyasalarına gösterdiği saygısızlığa dayanarak, Amerika Birleşik Devletleri tarafından Çin'e uygulanan Gümrük Vergisini derhal geçerli olmak üzere %125'e yükseltiyorum.

Bir noktada, umarım yakın gelecekte, Çin, ABD'yi ve diğer Ülkeleri kazıklama günlerinin artık sürdürülebilir veya kabul edilebilir olmadığını anlayacaktır.

Buna karşılık, 75'ten fazla ülkenin Ticaret, Hazine ve USTR Bakanlıkları da dahil olmak üzere ABD Temsilcilerini Ticaret, Ticaret Engelleri, Gümrük Tarifeleri, Döviz Manipülasyonu ile ilgili tartışılan konulara bir çözüm bulmak için müzakere etmeye çağırdığı gerçeğine dayanarak, ve Parasal Olmayan Tarifeler, ve bu Ülkelerin, benim güçlü önerim üzerine, ABD'ye karşı herhangi bir şekilde, biçimde veya formda misilleme yapmamış olmaları nedeniyle, 90 günlük bir DURAKLATMA ve bu süre zarfında %10'luk önemli ölçüde düşürülmüş bir Karşılıklı Tarife'nin de derhal yürürlüğe girmesine izin verdim."

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Başkan Trump'ın Çin'e gümrük vergilerini yüzde 125'e çıkaran duyurusunun ardından basın mensuplarına konuyla ilgili açıklama yaptı.

Sözcü Leavitt, "Başkan az önce açıklama yaparak Çin'e ek gümrük vergisi getirildiğini duyurdu. Çin'e uygulanan gümrük vergisi yüzde 125'e yükseltiliyor çünkü Çin tedbirsizce ABD'ye karşı misilleme yapmaya karar verdi. ABD'ye bir yumruk attığınızda, Başkan Trump daha sert şekilde karşılık verecektir." değerlendirmesini yaptı.