Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Haziran ayında düzenlenecek BM konferansında Filistin devletini tanıyacaklarını bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Fransa'nın Filistin devletini tanımayı önümüzdeki birkaç ay içinde planladığını ve bu adımın Haziran ayında New York'ta gerçekleştirilecek BM konferansında atılabileceğini belirtti.

Macron, "Tanımaya doğru ilerlemeliyiz ve bunu önümüzdeki aylarda yapacağız" dedi.

Ayrıca, "Amacımız Haziran ayında Suudi Arabistan ile bu konferansa başkanlık etmek ve burada birkaç tarafça karşılıklı tanınma hareketini sonuçlandırmak" ifadelerini kullandı.

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