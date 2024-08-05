Gürsu Belediyesi örnek ve ödüllü gençlik projeleri ile yepyeni başarılara imzasını atmaya devam ediyor.

Gürsu Belediyesi Avrupa Gençlik Bilgilendirme Ağı olan EURODESK’in Genel Merkezi Brüksel’deki Avrupa Komisyonu tarafından açılan Eurodesk Ödülleri 2024 Proje Kataloğu’nda en başarılı projelere imzasını atarak yer almayı başardı.

Avrupa Gençlik Bilgilendirme Ağı olan EuroDesk’in Türkiye’deki en aktif ve etkin Temas Noktası Gürsu Belediyesi adını yepyeni bir başarıya daha yazdırdı. Merkezi Brüksel’de olan Avrupa Komisyonu’nun her sene açılan EuroDesk Ödülleri Kataloğu’nda Gürsu Belediyesi Eurodesk Temas Noktası “En İyi ve Örnek ” projeler arasında gösterildi.

Gençlere eğitim ve kültür fırsatı sunan Eurodesk Gürsu Temas Noktası binlerce gence yurt dışına çıkma imkanı sunarken ücretsiz kurslara katılma olanağı sundu. Dil eğitiminden faydalanan yüzlerce gence yepyeni kariyer fırsatları da açılmış oldu.

Brüksel’deki Komisyondan Gürsu’ya övgü dolu başarı tescili

“Gürsu Belediyesi en aktif ve verimli Belediye”

Gürsu EuroDesk özellikle dünyaya adını duyuran Ericek Adrenalin Park’taki kamp ve eğitimler ile toplumun her kesmindeki gençlere ulaşan özverili projeleri ile takdir topladı.

Gürsu Belediyesi EuroDesk Temas Noktası’nın yaptığı sunuma hayran kalan komisyon Gürsu Belediyesi’ni dezavantajlı gençlere ulaşma noktasında çok başarılı bularak kutladı. Yetkinlik odaklı kurs ve eğitimlerin özellikle çok başarılı olduğunu belirten komisyon nüfus ve proje kıyaslaması yaparak ödüllendirdiği katalogta Gürsu Belediyesi’ne özel bir sayfaya da yer verdi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık “Gençlik akredite başvurumuzu da yaptığımız EuroDesk Temas Noktamız ile Türkiye’de bir markayız. Hali hazırda Avrupa Dayanışma Programı ESC Uluslararası Gönüllülük projelerinde akredite sahibiyiz. Yani gençlerin gönüllü şekilde tüm ihtiyaçlarını karşılayarak sınırları aşan eğitim ve fırsatlara ulaşmasına elçiyiz.Ar-Ge Müdürlüğümüz bünyesindeki EuroDesk birimimiz 2018 yılından bu yana 10 binden fazla gence ulaştı” dedi.

Kültür sanat ve eğitime her yönden destek olduklarını belirten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık “ Rakamların desteklediği başarımızın takdir edilmesi bizi şevklendiriyor. Tamamen fon ve hibe kaynakları ile 200’e yakın genç gönüllü yurt dışına gitti biz de 500’e yakın gönüllüyü ilçemizde ağırladık” dedi.

Türkiye’de 15 yıldır var olan Eurodesk Temas Noktası dünya genelinde 37 farklı ülkede 3000 adet noktada bulunuyor. Gürsu Belediyesi 37 ülkeyi ve binlerce programı ve kurumu geride bırakıp övgü dolu bir kataloğa adını yazdırdı.

Gençler Gürsu’dan dünyaya açılıyor. 30 adet yurt içi eğitim, 91 etkinlik, 36 Erasmus ve Gençlik Programı, 350 gence İngilizce eğitimi, 5 akademide 500 gence eğitim, 36 gençlik projesi, 6 kampta bin gence eğitim