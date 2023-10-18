ABD’li aktivist politikacı Jackson Hinkle twitter da bir anket düzenleyerek hastane saldırısının kim tarafından yapıldığını sordu. Ortaya çıkan sonuç İsrail’i zor durumda bıraktı.

ABD'li bir politikacı ve aktivist Jackson Hinkle, sosyal konularda yaptığı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. İsrail’in ısrarla “Gazze’de ki hastaneyi biz, değil, Hamas vurdu” iddiaları üzerine harekete geçen ABD’li genç politikacı, resmi hesabından “Sizce Gazze’de ki Baptist Hastanesini Kim Bombaladı?” diye sordu.

Ankete şuan kadar 419 bin takipçisi oy kullandı. Ankete katılanların %91,9’u saldırıyı İsrail’in gerçekleştirdiğine inanırken, katılımcıların sadece % 8,1’i ise bombalamadan Hamas’ı sorumlu tuttu.