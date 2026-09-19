TBMM'nin açılış takvimi yaklaşırken başkentte milletvekili transferleri yeniden gündemin üst sıralarına yerleşti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 10 Eylül tarihinde 4 belediye başkanının partiye katıldığı törenin ardından yaptığı açıklamada, Meclis grubundan da partilerine geçmek isteyen isimler olduğunu ifade etmişti.

Kulislerde 3 milletvekilinin ismi geçiyor

Cumhuriyet’in aktardığı kulis bilgilerine göre, Meclis mesaisinin başlamasıyla birlikte İYİ Parti’den iki, YENİ Parti’den ise bir milletvekilinin AK Parti’ye geçebileceği iddia ediliyor. Söz konusu katılımların gerçekleşmesi halinde AK Parti’nin TBMM’deki sandalye sayısı artarken, İYİ Parti ve YENİ Parti’nin vekil dağılımında da değişiklik meydana gelecek. Yeni yasama yılının ilk günlerinde partilerden yapılacak açıklamalar ve olası geçişler yakından izlenecek.

Seçimlerden bu yana 19 milletvekili AK Parti'ye katıldı

Gündeme gelen yeni transfer iddiaları, 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinden bu yana devam eden vekil geçişlerinin devamı olarak görülüyor. Seçimlerden bugüne kadar farklı siyasi partilerden ayrılarak AK Parti’ye geçen 19 milletvekilinin dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

İYİ Parti (10 Milletvekili): İdris Nebi Hatipoğlu, Kürşad Zorlu, Ahmet Ersagun Yücel, Seyithan İzsiz, Mehmet Salim Ensarioğlu, Ünal Karaman, Dursun Ataş, Ersin Beyaz, Ömer Karakaş ve Mehmet Mustafa Gürban.

Gelecek Partisi (5 Milletvekili): Mustafa Nedim Yamalı, Serap Yazıcı Özbudun, Hasan Ekici, İsa Mesih Şahin ve Mustafa Bilici.

CHP (2 Milletvekili): Hasan Ufuk Çakır ve 2023 seçimlerinde İYİ Parti’den seçilerek sonrasında CHP’ye katılan Nimet Özdemir.

Yeniden Refah Partisi (1 Milletvekili): Suat Pamukçu.

DEVA Partisi (1 Milletvekili): İrfan Karatutlu.