11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı için yayınladığı mesajda, "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Bu büyük zaferin yıldönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla anıyor, aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum" ifadelerine yer verdi. Ancak Gül’ün mesajını yorumlara kapalı olarak paylaşması dikkat çekti.

Görev süresinde milli bayramlarda ve Anıtkabir ziyaretlerinde bulunmadığı yönündeki eleştiriler üzerine, Gül, görevden ayrıldıktan sekiz yıl sonra bu konuda açıklama yapmıştı. Gül, açıklamasında şu noktaları vurguladı:

"Cumhurbaşkanı olduğum sürece milli bayramlara katılmadığım ve Anıtkabir ziyaretlerine gitmediğim yönündeki iddiaları yalanlamayı zül kabul ettim. Ancak, bu iddiaların yaygınlaşması üzerine açıklama yapma gereği duydum.""7 yıl süresince görev yaptığım dönem boyunca, katılmam gereken bütün milli bayramlara katıldım ve bu bayramların en iyi şekilde kutlanmasını sağladım. Özellikle 30 Ağustos Bayramı’nın Çankaya Köşkü’nde daha görkemli şekilde kutlanmasını sağladım.""Anıtkabir ziyaretlerimi yapmamam söz konusu değildi; yalnızca bir kez, Kırgızistan seyahatindeki rahatsızlığım nedeniyle ziyaret edemedim."

Bu açıklamalar, Gül'ün milli bayramlarla ilgili eleştirilere verdiği yanıt olarak değerlendirildi.