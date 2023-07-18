Üniversite tercih döneminde yapılacak Tercih ve Tanıtım Günleri'nde aday öğrenciler ve aileleri üniversite tercihleri, meslekler ve tercih yapılırken dikkat edilmesi gereken konularda bilgilendirilecekMehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ) üniversite tercih döneminde yapılacak “Tercih ve Tanıtım Günleri’nde” aday öğrenciler ve aileleri üniversite tercihleri, meslekler ve tercih yapılırken dikkat edilmesi gereken konularda bilgilendirilecek.

Tercih ve Tanıtım Günleri Sümer Kampüsü Rektörlük Sergi Salonu’nda açılacak stantlarda 24-30 Temmuz 2023 tarihileri arasında her gün 13.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Stantlarda görev alacak Öğretim Üyeleri üniversite tercihleri, meslekler, tercih yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlarda üniversite adayı öğrenci ve ailelerinin sorularını yanıtlayacak.

Öğretim Üyeleri ayrıca AGÜ’nün eğitim olanakları, akademik programları, staj ve yurtdışı olanakları, barınma ve burs imkanları konularında da aday öğrenci ve ailelerini bilgilendirecek.

Öteyandan 0850 360 0 248 numaralı ALO AGÜ Çağrı Merkezi, Tercih ve Tanıtım Günleri kapsamında, 20 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında her gün 09.30-16.30 saatleri arasında aday öğrencilere hizmet verecek. Aday öğrenciler hem Çağrı Merkezi’ni arayarak diledikleri bölümün akademisyenleri ile görüşebilecek hem de AGÜ’nün 0549 241 93 80 numaralı Whatshapp hattından sorularına yanıt bulabilecek.

Bu arada AGÜ’nün haziran ayında başlayan online Tercih ve Tanıtım Günleri ise her pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 11.00 ile 15.00 saatlerinde gerçekleştiriliyor. YouTube kanalından canlı olarak yapılmakta olan “Tercih Meselesi!” adlı yayınlarda Öğretim Üyeleri aday öğrencilerin tercih ve meslekler konusunda sorularını cevaplıyor. Yayınlarda yurtdışı eğitim olanaklarından stajlara, meslek seçiminden akademik programlara kadar her türlü bilgi veriliyor. Yayınlar 1 Ağustos’a kadar sürecek.