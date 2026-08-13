Üst yapı çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, Alanyurt Yeni Mahalle’de Sude Sokak üzerinde 64 araçlık ücretsiz otoparkın yapımını tamamlayarak vatandaşların hizmetine açtı. Bir yandan Sude Sokak’ta BUSKİ ekipleri asfalt kaplama çalışmalarını sürdürürken, Belediye Başkanı Alper Taban da bugün beraberindeki heyetle birlikte bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi.

TEMMUZ AYINDA 11 SOKAKTA ASFALT, TRETUVAR VE OTOPARK ÇALIŞMALARI YAPILDI

İnceleme sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Taban, “Yeni Mahallede Temmuz ayında da 11 sokağımızda asfalt kaplama ve tretuvar çalışmaları gerçekleştirmiştik. Ayrıca 4 ayrı otopark uygulaması yapmıştık. Yine Büyükşehir Belediyemizin de bölgede bir dizi çalışmaları var” dedi.

64 ARAÇLIK OTOPARK TAMAMLANDI, SOKAĞIN ASFALTI BİTMEK ÜZERE

Sude Sokak’ta 64 araçlık otopark düzenlemesinin yanı sıra asfalt kaplama çalışmasının da yapıldığını belirten Taban, “Asfalt uygulaması 7 metre genişlik ve 350 metre uzunluğa sahip sokakta BUSKİ tarafından yapılıyor. Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Şahin Biba Başkanımıza buradan tekrar teşekkür ediyorum. Yapılan işlerin iyi ve kaliteli olması adına da bizler de takip ediyor ve denetimlerimizi yapıyoruz. Bu noktada güzel bir iş birliğimiz var Büyükşehir Belediyemizle. Koordineli çalışıyoruz. Otopark uygulamasında da toplamda 1550 m2’lik alanda 64 araçlık elde edildi. 1100 m2 parke taş ve 550 metre bordür kullanıldı. Aynı zamanda Park Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından burada 19 adet ağaç dikimi yapıldı. Bunlar da gelişip yeşerdiğinde bölgenin yeşil örtüsüne de katkı sağlanmış olacak. Haziran ayı sonunda başlayan uygulamamız Ağustos ayı başında tamamlandı. Tekrar mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.