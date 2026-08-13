Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile Asayiş Daire Başkanlıkları, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, ‘REDKİTLER’ Organize Suç Örgütü Elebaşı Ferhat Delen ile Organize Suç Örgütü Elebaşı Erdoğan Aykut Gürcistan’da yakalandı. Kırmızı bültenle aranan 2 organize suç örgütü elebaşı Sarp Kara Hudut Kapısı üzerinden Türkiye’ye iade edildi.

‘REDKİTLER’ Organize Suç Örgütü Elebaşı Ferhat Delen’in ‘kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçlarından, Erdoğan Aykut’ ise Organize Suç Örgütü Elebaşı Erdoğan Aykut’un "silahla yağma, Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkân sağlama, hırsızlık’ suçlarından arandıkları tespit edildi.

Ayrıca; ‘silahla tehdit, kamu malına zarar verme, ruhsatsız ateşli silahlar mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma’ suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Kule Emre organize suç örgütü üyesi Bayram Tekkalan ile ‘hakaret, görevi yaptırmamak için direnme, kasten öldürmeye azmettirme, kasten öldürmeye teşebbüs ve sahte para basmak, 6136 Sayılı Kanuna aykırılık, tasarlayarak kasten öldürme, gece vakti silahla yağma, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten adam öldürme’ suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.B., D.Y., H.U. ve F.S. isimli şahıslar da Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye iadeleri sağlandı.