Hangi Ülkenin: Nijerya

Nüfus: 778,567

Yüzölçümü: 713 km2

Saat Dilimi: BAZD (UTC+1)

Resmi Sitesi: www.fct.gov.ng

Abuja Hakkında Bilgi

Abuja şehri, Nijerya’nın başkentidir. Abuja’nın toplamda yedi yüz yetmiş sekiz bin nüfusu bulunmaktadır. Konumu itibari ile ülkenin Federal Başkent Bölgesi adı verilen yerde bulunur ve yüzölçümü 713 km2’dir. Abuja kentinin saat dilimi ise BAZD (UTV+1)’dir. Nijerya’nın özel olarak tasarladığı ve planladığı bu kent, 1980 yılında hayata geçirilmiştir. Böylece takvimler 12 Aralık 1981 yılını gösterdiğinde Nijerya’nın o dönemdeki başkenti Lagos, yerini Abuja’ya bırakmıştır.

Abuja şehrinin dikkat geçen güzelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz; Nijerya Ulusal Camii, Nijerya Ulusal Hristiyan Merkezi ve doğal güzelliklerinden olan Aso Kayası. Abuja’da genel yerleşim yeri ve kamu kuruluşları genel olarak Aso kayası’nın güneyinde kurulmuştur. Bunun yanında şehrin düşük gelirli ailelerinin ve devlet memurlarının yaşaması için kurulmuş ayrı bir kenar mahalleler bölümü bulunmaktadır. Bu kenar mahallelerde yaşayanlar insanlar elektrik, içme suyu ve temizlik hizmetleri olmadan yaşamlarını sürdürmektedirler.

Abuja iklimine genel olarak baktığımızda üç tip iklim türü ile karşılaşırız. Bu türler ılık, nemli-yağmurlu ve kurak olmak üzere karşımıza çıkar. Nemli ve yağmurlu dönemlerde şehir, Nisan ve Ekim ayları arasında yağış alır ve sıcaklık gündüzleri 28-30, geceleri ise 22-23 derecelerdedir. Kurak dönemlerde şehirde sıcaklık gün içinde 40 dereceye kadar ulaşır fakat geceleri 12 derece civarlarına kadar düşebilir. Ayrıca Abuja’da yüksek rakım ve engebeli toprak sayesinde iklim oldukça yumuşaktır. Abuja kentinin yıllık yağış oranı ortalama 1100 ile 1600 mm arası olmaktadır.

Abuja Hangi Ülkenin Başkenti

Cevap: Abuja şehri Nijerya’nın başkentidir.

Abuja Şehrinin Kardeş Şehirleri

Brazilya, Brezilya

Detroit, Amerika Birleşik Devletleri

Kanpur, Hindistan

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